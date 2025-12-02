高雄 林園溼地公園生態遭殃

以「倒立水母」聞名的高雄市林園海洋溼地公園近日傳出生態受破壞情況，園區內珍貴的紅樹林海茄苳疑遭人為砍伐，甚至被放置漁網與蟹籠。長期投入地方生態守護的林園愛鄉協會痛批，這行為不僅破壞環境，也顯示欠缺基本意識與公民素養。高市府工務局公園處表示，獲報後即派員至現場巡檢，如果故意毀損樹木花草者，可依《高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例》開罰，最高可罰10萬元。

林園海洋溼地公園面積約6.2公頃，園區內生物種類繁多、生態豐富，倒立水母是特色明星外，紅樹林生態更是一大亮點。

然而，近日林園愛鄉協會在巡查時卻發現海茄苳疑遭到不當砍伐，甚至形成一條通往水邊的「通道」，靠近水域更發現遭放置漁網與蟹籠，協會理事長陳俊強指出，若是因植物生長過密，為維持排水功能或其他紅樹林植物生長所需，合理的疏伐自然是有必要，若是蓄意破壞，明顯就欠缺基本環境意識與公民素養。

陳俊強表示，溼地水域目前可見豆仔魚、吳郭魚、銀紋笛鯛、鋸緣青蟳等生物，雖然並未發現漁網、蟹籠放置者，但此舉已影響生物棲息平衡。

公園處表示，經認養單位通報後，即派員現場巡檢，相關設施已清除，並將加強公園巡查，並呼籲，民眾應愛惜公園花草樹木及設施，如故意毀損者，將依據《高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例》，由管理機關處新台幣1500元以上、2萬元以下罰鍰，情節重大者，由管理機關處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。