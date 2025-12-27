高雄 榕樹公園遍地黃金 擬設寵物專區

高雄三民區「榕樹公園」是附近居民散步休憩的好去處，但有民眾指出，經常看見有人帶毛小孩到公園便溺後未清理，影響環境品質。（紀爰攝）

高雄三民區榕樹公園是在地居民們休憩的好去處，但近日有民眾指出，經常看見有人帶毛小孩去公園便溺，離開時未清理，放任「狗黃金」在步道，甚至有無良飼主帶寵物去剃毛，毛髮留在原地不清，讓草地髒亂，只能靠里長與熱心居民前往清潔，地方盼設置寵物專區解套；高市工務局公園處回應，將評估相關經費，並研擬可行性計畫。

榕樹公園占地面積約0.46公頃，設立至今10年，公園內既有的老榕樹已達140多年歷史，是高雄市珍貴老樹，也是公園最大亮點。而該處鄰近大樓住宅區，除有舒服寬闊草皮與步道外，還設有兒童遊樂等設施，不少民眾會帶小朋友或毛小孩前往活動。

近期民眾發現，有飼主帶毛小孩到公園便溺，離開時未清理，不僅造成惡臭，也讓環境不美觀。甚至有飼主會帶寵物到公園剃毛，留下大量毛髮在草地上未清，讓公園變得髒亂，造成其他人困擾。

德西里長林財旺說，他與里民們會定期前往巡視，若看到髒亂處就會馬上清理，以維護環境，希望飼主們都能發揮公德心，順手將垃圾帶走。近期有居民建議，也許能在榕樹公園內設置寵物專區，希望能間接解決亂象。

工務局公園處回應，民眾攜帶寵物進入公園時請繫狗鍊，並請處理寵物的排泄物，若未清理，將可依高雄市公園管理自治條例處新台幣1500元以上9000元以下罰鍰，若民眾發現髒亂點，也可透過1999專線通報，公園處將派員處理。至於地方建議於榕樹公園設置寵物犬活動區案，將視需求及經費再行研議辦理。