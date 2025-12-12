高雄「標線改造」上路！左轉車不再卡卡 市區幹道一路暢通

高雄市交通局藉由工務局道路刨鋪機會，於今年底重整包含中山、中華、九如、美術東二路等路段標線，增設左轉附加車道解決問題，也一併透過車道瘦身，提升行人穿越安全。（高雄市交通局提供／任義宇高雄傳真）

高雄過去有許多直行、左轉共用車道，或是左轉專用道，導致直行車常被左轉車「卡住」，交通局近日藉由重鋪機會進行改造。（任義宇攝）

高雄市區多條市區主要幹道，過去有許多直行、左轉共用車道，或是左轉專用道，導致直行車常被左轉車「卡住」，交通局藉由工務局道路刨鋪機會，於今年底重整包含中山、中華、九如、美術東二路等路段標線，增設左轉附加車道解決問題，也一併透過車道瘦身，提升行人穿越安全。

交通局說明，近日透過工務局道路刨鋪機會，將中山、中華、九如、美術東二路等主要幹道進行標線改造，其中重點之一就是車道配置優化，以中華三路、中山二路等幹道為例，透過「車道瘦身」設計附加左轉道，把左轉車「收納」在專屬區域，直行車則維持一路順暢通行，讓車流依照各自動線分流，更符合現代化交通運作邏輯。

另外在改造中，也透過適度退縮行穿線位置，並調整枕木紋角度，讓駕駛在進入路口前就能正面看見行人所在位置。這樣看似細微的「位移」與線形調整，卻能大幅降低車輛轉彎時的視線死角風險。再加上左轉號誌，使行人過馬路的時間與左轉車流分開，以時間區隔方式，降低人車衝突。

交通局表示，這次不僅是單純的鋪路，更是從標線、路型到動線邏輯的一次全面升級，根據觀察，左轉附加車道，能改善左轉側撞降低事故率17.2％，亦改善一輛左轉車擋數十輛直行車問題。

過去標線改造，常因標線磨除及重繪有舊標線浮現維護問題，於是藉由道路重鋪機會，可以一次到位，不只是把市區主要幹道重新鋪平順上柏油，更把握機會「重整道路邏輯」，從車道配置到行人安全，一併系統性調整。

