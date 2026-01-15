高雄「橋下蠟化乾屍」端坐！警方緊急封鎖現場

已經氣絕多時！高雄市旗山區的馬頭山某橋下，今天（15日）上午被發現有一具疑似男性的「坐姿遺體」，嚇壞路過民眾，警方獲報趕來封鎖現場調查，身分也曝光。

高雄旗山的馬頭山一帶某橋下，15日上午發現一具乾屍。（圖／示意圖，中天新聞）

旗山分局指出，是在今天上午9點55分獲報，立即派員趕抵現場後發現，該具遺體已經成蠟化風乾狀態，容貌也難以辨識，後來查證身分是一位35歲男性，鑑識人員勘查發現案發地點無外力介入，該男子身上也沒有明顯傷勢。

警方當下也封鎖現場調查，目前已將遺體送往高雄市立殯儀館，也將報請橋頭地檢署的檢察官跟法醫進行刑事相驗，以釐清確切死因。

廣告 廣告

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/桃園狂女隨機攻擊「校門口鎖喉學生」！逮捕影片曝

影/五楊高架出事了！「4大小車追撞翻覆」回堵塞爆

公車急煞輾死一條狗！司機「補油門」逃逸 觸法恐被關