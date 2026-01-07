高雄 橋科聯外交通 民團提新1-1方案
高雄新市鎮橋頭科學園區日前啟用，但園區聯外交通問題未解，民團7日訴求以「新1-1聯外道路」取代政府原本規畫的「舊1-1聯外道路」，並加速開通橋科東西向「五條通」道路，以保護糖廠森林地，並解決當地車輛壅塞問題。對此，國土署回應，此案目前由都委會審議中，相關建議均會提供委員審議參考。
搶救橋頭糖廠百頃森林發起人、森林城市協會理事長莊傑任表示，政府原先規畫的「舊1-1聯外道路」會剖過百頃森林與百年糖廠，對觀光、生態、文化都會造成嚴重衝擊，而且「舊1-1」是30多年前的舊規畫，已經不合時宜，政府應該配合現今路網及建設調整新計畫。
莊傑任指出，他們提出「新1-1聯外道路」方案，該道路從經武路行經清豐六路、芎林路到橋科，不僅可以保護糖廠與森林，還有「銜接三鐵共構的青埔站」、「免環評快速通車」、「花費預算較少」等優勢，且能縮短楠梓到橋頭新市鎮的通行距離，希望政府納入考量。
此外，莊傑任說明，依照政府原先規畫，台1線連接橋科的東西向道路共有5條，包括1-2連外道路、筆秀路、樹德路、1-3新橋燕路、舊1-1道路；高速公路另有規畫橋科閘道，可連結岡山、楠梓、高雄市區。但因目前橋科僅由10米寬筆秀路和5米寬橋燕路可通行，其他都尚未開通，才導致交通壅塞。所以希望加速「五條通」與「橋科交流道」興建工程，解決當地塞車問題。
對此，國土署回應，此案目前正由都委會審議中，計畫過程有多次在地方舉行說明會蒐集意見，相關回饋均會提供給都委會委員依照專業審議參考。
