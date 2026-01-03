高雄 機場禁菸難管 議員提密封吸菸區

近日高雄小港國際機場禁菸區出現吸菸亂象，讓旅客飽受困擾，高市府衛生局獲報後，為加強落實菸害防制，會同航警在1周內多次前往稽查，總共開出7張違規紀錄單。但光靠提升巡查密度、加強禁菸告示牌也治標不治本，議員建議，可增設語音機器人提醒，或在機場內設置密封吸菸區；衛生局回應，將與機場管理單位共同研擬可行性。

上周有民眾在小港機場禁菸區拍下1名男子違規抽菸，且該男躺在地上呈現「大字型」樣貌吞雲吐霧，讓目擊民眾覺得很誇張。衛生局隔天獲報後，會同航警前往該處巡查，雖然男子已不見蹤影，但稽查人員發現機場周邊的禁菸標示確實不足，隨即請航站管理單位增設禁菸警示牌、加強禁菸紅線等措施。

為落實菸害防制，衛生局人員與航警每天都會巡查機場周邊1次，甚至單日無預警稽查2次以上，1周內就開出7張違規紀錄單，根據《菸害防制法》規定，航空站屬禁菸場所，航廈內及戶外紅線內區域均屬禁菸範圍，依法不得吸菸，違規者可處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

高市議員陳麗娜指出，本國人士違規吸菸可能是明知故犯，但外籍人士大多是不熟悉機場環境，不知吸菸區在哪裡，因此在花圃等違規熱點，除加強中英文標示，也能考慮派出語音機器人，並使用包括東南亞國家在內的語言來回宣導，既能達到勸導目的，也能避免稽查人力疲於奔命。

陳麗娜也建議，可參考國外機場將吸菸區設在機場內部，採密封、半透明設計，搭配先進排煙技術，讓癮君子很清楚專屬位置，菸味也不會飄散影響他人。

衛生局回應，將要求航站持續強化自主管理及巡查，加強標語、多國語言的明顯標示，並持續會同航警及航站管理單位無預警稽查；另也會請航站在旅客上下機前廣播宣導，提醒旅客落實菸害防制，至於禁菸區設語音機器人等方案，將再與航站等單位研擬可行性。

