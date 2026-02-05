高雄 歐盟碳關稅今年實施 產官學共商減碳對策

歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」於今年正式邁入施行階段，台灣外銷產業面臨嚴峻的減碳考驗。「淨零循環經濟論壇」5日於國立中山大學登場，會中聚焦生質能技術與供應鏈韌性，產官學界代表齊聚一堂，試圖為傳統重工業與半導體產業尋找低碳轉型的具體出路。

高雄市環保局長張瑞琿在專題演講中分享「高雄經驗」，剖析這座傳統重工業城市如何運用循環治理與碳權策略，引導產業走向淨零目標。在實務操作面上，日月光公司經理許美論說明半導體產業如何建構韌性供應網絡以降低碳足跡；中鋼公司處長汪俊育則分享鋼鐵業轉向高值化與循環經濟的具體作為，展現傳產轉型的決心。

技術應用方面，中山大學環工所特聘教授林淵淙提出生質能再利用研究，說明生物資材轉化為再生能源的可能性，校方強調，在資源有限的當下，循環經濟已是企業維持競爭力的必要條件；透過生質能技術，不僅有效處理廢棄物，更能助企業建立穩定的綠電供應系統、降低碳費成本。

論壇最後由台大教授蔣本基、中興大學教授柳婉郁等人舉行綜合座談，共同探討如何強化產學合作以應對國際氣候法規，中山大學表示，產官學界的廣泛交流能激發技術瓶頸的解方，為台灣邁向2050淨零碳排提供可行的產業方案與科研支持。

面對國際碳中和要求日益增加，中山大學校長李志鵬指出，校園不僅是知識殿堂，更是技術轉化與政策交流的實踐平台，學術研發將在能源轉型中扮關鍵角色。