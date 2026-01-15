高雄「正忠排骨飯」創始店突停業！業者急澄清：內部整修

高雄市的「正忠排骨飯」，自1991年創立以來，因其超大炸排骨而廣受歡迎，被譽為「便當南霸天」。近日，該店的起家厝突然暫停營業，引發當地食客的驚訝。據了解，該店因內部整修而暫時歇業，並在門口貼出紅布條公告，表示將進行設備汰舊換新。

高雄市的「正忠排骨飯」，自1991年創立以來，因其超大炸排骨而廣受歡迎，被譽為「便當南霸天」，該店的起家厝突然暫停營業，引發當地食客的驚訝。（圖／翻攝自Google Maps）

正忠排骨飯，1991年成立，以「出外人的便當」迅速走紅，至今已有35年的歷史！起家厝位於高雄三民區的正忠店，如今分店遍佈全台，北、中、南都有，堪稱便當界的「南霸天」！根據官網介紹，創辦人王致中當初在三民區正忠路向黃正忠先生租屋經營，因此品牌取名為「正忠排骨飯」。目前全台共有33家分店，以南部最多，每到用餐時刻，總是人潮滿滿！

廣告 廣告

有趣的是，根據地籍謄本資料顯示，1991年該店面由一位王姓自然人買下，戶籍登記於嘉義縣六斗子，推測可能是創辦人王致中親自出手，打造品牌的起家厝。正忠排骨飯的成功故事，真的是充滿地方特色與溫度！

高雄市的「正忠排骨飯」，自1991年創立以來，因其超大炸排骨而廣受歡迎，被譽為「便當南霸天」，該店的起家厝突然暫停營業，引發當地食客的驚訝。（圖／翻攝自Google Maps）

正忠排骨飯起家厝突如其來的歇業、拆除裝潢，讓不少在地人驚訝不已！不過別擔心，門口已掛出紅布條「整修內部暫停營業」，讓大家稍微鬆了一口氣。據鄰近的十全店店員透露，此次整修至少需要2~3個月。

正忠排骨飯也正式回應，這次整修是因設備老舊進行汰舊換新，若按照目前進度推算，最快將於4~5月重新開業！值得期待的是，起家厝將換上全新品牌形象，包括以「排骨」為核心打造的品牌專屬字體「正忠排骨體」、吉祥物IP「排骨君」，以及全新設計的分店外觀招牌。一起期待正忠排骨飯的全新樣貌吧！

延伸閱讀

公司尾牙驚見「小朋友董事」 員工嘆：羊水是人生分水嶺

震撼彈！肯德基突宣布：原味蛋撻將走入歷史

新竹第2大夜市「樹林頭夜市」月底熄燈 在地人不捨