高雄 殭屍豬排改標 9千片流市面 負責人判1年半 公司罰百萬

彰化全芳味食品公司蔡姓負責人向肉品公司購買2萬多片豬排，因銷售情況不佳，他竟指示員工竄改有效期限後再販售。高雄地檢署會同調查局與衛生單位搜索倉儲、門市及冷凍庫，即時查扣逾期豬排451箱避免流出。（本報資料照片）

位於彰化的全芳味食品公司負責人蔡姓男子，向1家老字號肉品公司購入2萬3000片豬排後，因銷售狀況不佳，竟在產品過期後指示員工以去漬油塗銷有效日期後重新印製改標，約有9000片豬排流入市面。高雄法院審理後，依販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪，處有期徒刑1年半、全芳味公司罰100萬元。

判決指出，蔡姓男子於民國111年4月間，向南部經營30年的老字號肉品公司購入2萬3000片豬排，但該批產品效期僅到同年9月16日，因銷售不如預期，仍有大量豬排堆置在冷凍倉庫。蔡卻指示員工，以去漬油抹除原標示後，再打印不實有效期限標籤，將效期展延半年，甚至有部分標示「有效114年6月19日」。

廣告 廣告

這批過期冷凍改標豬排被以每包70至80元價格，賣給不知情的下游盤商，再流入實體門市、及直播平台販售。

113年10月中旬，肉品公司員工於網路上發現刊登販售豬排商品訊息，透過內部確認，發現該款商品早於111年就已經下架，趕緊報案，整起事件才曝光。檢警調獲報追查，前往全芳味食品公司執行搜索，並在冷凍倉庫裡搜出451箱過期豬排。

高雄地方法院審理時，審酌他於2年多期間販賣3000包、共約9000片逾期豬排給消費者，也讓不知情廠商買進，情節非輕，雖然蔡認罪並向法官請求緩刑，但法官認為，食品安全關乎國民健康，因此依販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪判刑1年6月，犯罪所得21萬8000元沒收，公司也被判罰100萬元。可上訴。