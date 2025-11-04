高雄一殯爆弊案！14人收賄安排「插隊火化」 民政局回應了

高雄市第一殯儀館爆發長達6年的「插隊火化」貪汙弊案，14名職工涉嫌收受殯葬業者紅包。（圖／中國時報柯宗緯攝）

高雄市第一殯儀館爆發長達6年的「插隊火化」貪汙弊案，14名職工涉嫌收受殯葬業者紅包，協助喪家提前火化趕上良辰吉時下葬，檢方查出累計收賄逾116萬元，全案依貪汙治罪條例起訴。對此，高雄市政府民政局緊急啟動改革措施，誓言徹底杜絕類似弊端再發生。

根據高雄地檢署偵查，蔡姓、吳姓、洪姓等14名第一殯儀館火化場職工，自民國108年至114年間，長期收受多家殯葬業者紅包賄賂，私下調整火化順序，讓特定亡者「插隊」提前入爐火化。由於民間習俗講究擇日下葬，許多喪家為趕上「良辰吉時」，透過業者行賄職工安排優先火化，形成系統性的貪腐網絡。

今（2025）年3月13日高雄地檢署啟動調查，經偵結後證實14名職工確實涉及貪汙犯行，6年間不法所得高達116萬3千元。案件曝光後，民政局隨即展開內部檢討，針對火化作業流程進行全面改革。

民政局強調，雖然火化作業自2016年起已建立QRcode掃描機制，三階段重複確認亡者身分，透過電腦系統交叉比對，確保不會發生「錯領骨灰」情事，但為防堵插隊貪瀆漏洞，已推動改革措施。

民政局說明，原由職工處理的火化流程，全面改由正式公務人員專責辦理，落實「一人一機」制度，作業人員須逐一掃描QRcode確認身分；其次，所有作業流程同步顯示於公開資訊螢幕，確保程序透明且可隨時稽核。

民政局每周派員不定時赴現場稽核，火化場增設門禁管制及監視系統，主要出入口由保全駐守，嚴禁業者及非作業人員擅自進入。最後，也持續加強同仁法紀教育，深化廉政觀念，對違法失職行為絕不寬貸。

民政局呼籲，殯葬業者應嚴守法令規範，以合法、公開、透明方式提供服務，共同維護殯葬風氣，切勿以不法手段破壞公平性，否則將面臨法律嚴懲。

