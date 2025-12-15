高雄 殺鄰案二審開庭 檢求維持死刑

高雄男子吳龍滿因不滿鄰居家噪音，當著幼子面殺害父母案，吳還聲請2名孩童出庭作證，造成他們身心狀況惡化，被害人家屬與律師當庭痛斥凶嫌毫無人性，要求維持死刑。（丁治綱攝）

高雄男子吳龍滿因不滿鄰居家噪音，當著幼子面殺害父母案，一審遭判死刑，高等法院高雄分院15日二審開庭，吳男堅持聲請傳喚目睹父母遭殺害的2名幼童出庭作證，孩子得知須到庭後情緒反應激烈，經醫師評估不宜出庭，合議庭當庭裁定不再傳喚。被害人家屬與委任律師當庭痛斥，吳男此舉形同對孩子二度傷害「毫無人性」，檢方請求維持死刑。

高雄高分院開庭時，吳龍滿曾質疑2名幼童證詞的可信度，庭上強調「別人說的都被採信，為什麼小孩說的就一定是真的」，要求一定要讓2名孩子到庭作證。院方原規畫首度傳喚幼童，但傳票送達後，2名孩子身心狀況出現強烈不安與恐懼反應，經醫師專業評估後認定不宜到庭，合議庭隨即裁定取消傳喚，改直接進行辯論程序。

昨日庭訊中，被害人家屬情緒明顯潰堤。2名孩子的外公到庭指出，孫子親眼目睹父母遭殺害，案發後被迫搬離原居地，至今仍無法平靜，上學時甚至遭外界指指點點，「不要說孩子，連大人都承受不了」，發言過程一度哽咽失聲。

家屬委任律師更嚴詞抨擊吳龍滿不僅奪走2條人命，如今仍執意要求孩子出庭作證，「這不是行使訴訟防禦權，而是想從心理上再殺孩子一次」，足見吳男毫無悔意，請求二審維持死刑判決。

檢方同樣主張，一審國民法官庭已充分審酌吳男犯案動機、手段與對被害家庭造成的傷害，吳男至今仍否認犯行，缺乏悔悟，原判死刑並無不當，請求高分院予以維持。

吳龍滿則仍作無罪答辯，指稱警方密錄器畫面遭剪接，其辯護人另稱吳男未傷害在場幼童，請法院若認定有罪，酌予較輕刑度。合議庭認定全案已無其他證據需再調查，當庭諭知辯論終結，訂於明年1月14日上午宣判。