高雄「毒鯛魚排」烏龍風暴！陳其邁道歉究責止血 衛生局長自請處分

高雄市政府衛生局誤判全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，據悉衛生局長黃志中已向市長自請處分。。（高雄市衛生局提供）

高雄市政府衛生局誤判全聯「台灣鯛魚排」檢出禁藥，引發全台食安恐慌。市長陳其邁證實是檢驗人員人為操作疏失，將後台參數錯誤放大10倍所致，造成嚴重錯誤結果。陳其邁連連致歉，並承諾將追究相關責任，據悉衛生局長黃志中已向市長自請處分。

台灣鯛檢測出包錯在哪？

這起重大的食安檢測錯誤，經高雄市衛生局內部調查後，證實為人為錯誤。檢驗科人員在儀器品管紀錄正常的情況下，更改了電腦設定條件，導致最終檢驗計算結果被錯誤放大10倍，讓正確應為「未檢出」的魚排，被誤判為不合格，並因此對外發布錯誤資訊。

廣告 廣告

陳其邁表示，這起疏失非常不應該，已將涉事操作同仁立即移送檢調，釐清是故意或過失。市府也承諾將立刻與受影響的全聯和養殖業者聯繫，負起賠償責任。

針對這起烏龍事件，高雄市議員陳麗娜痛批衛生局體系失序，認為這是「系統性故障」，反映了市府管理混亂，螺絲掉滿地。她強烈要求局長黃志中必須下台負起政治責任，否則道歉再多也無法止血。

陳其邁強調，全面追究責任，將連同相關主管及負有督導責任者一併懲處。衛生局長黃志中已向市長自請處分，據了解此次懲處層級將涉及副局長。

高市府下一步如何重建食安信心？

高雄市長陳其邁表示，事件不該發生、也不能再發生，已要求衛生局重新校正檢驗儀器與標準程序，並由中央食藥署（FDA）協助稽核。未來每項檢驗將強化複核機制，避免類似疏失重演。

高雄市府表示將在稍晚發布新聞稿說明後續處分及改善措施，期盼盡快平息外界疑慮，重建市民對食品安全把關的信心。

更多鏡週刊報導

高市檢驗烏龍重創台灣鯛！ 養殖戶許姓漁民大度原諒：不會提告追究

禁小紅書是打詐關鍵？最根本問題浮現 他喊：誰反對封鎖就是支持詐騙

二嫂說話了！駁餐廳全武行「主動挑釁、勒索30萬」 證實高國豪在婚前私訊