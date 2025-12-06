高雄「毒鯛魚排」鬧烏龍！ 鄧凱勛批高市府淪「食安詐團」：推基層揹黑鍋

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

高雄市衛生局近日在全聯通路販售的「台灣鯛魚排」中檢出動物禁藥，事件隨後被證實為檢驗值「放大十倍」的烏龍，引發外界質疑檢測流程與行政管理。對此，前國民黨發言人鄧凱勛批評，高市府變身「食安詐團」後，讓市場陷入食安焦慮，事後第一時間不是檢討管理疏失，而是將責任推給基層，高官卻置身事外，他呼籲高市府應盡速提出補償與檢討。

高雄市衛生局鬧烏龍，證實全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，是因為內部人員電腦設定遭更改，才導致錯誤檢驗值。（圖／高雄市政府衛生局）

鄧凱勛昨（5）日在臉書發文指出，高市府起初堅稱鯛魚排含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，與業者多次交鋒，讓市場與消費者陷入連日恐慌的處境。然而市府直到4日才召開記者會，承認檢驗數據遭放大十倍。他批評，這樣的重大疏失根本就是「食安詐團」，更直言「按照賴清德封禁小紅書的打詐邏輯，高雄市府早就該關門大吉！」

廣告 廣告

他並指控，事發後，高市府第一時間不是檢討管理流程，反而讓基層公務員承擔責任，高官卻置身事外。鄧凱勛強調，衛生局長與負責督導的副市長均與本案密切相關，應負起政治責任，而非由基層獨自背鍋。

鄧凱勛也點名市長陳其邁長期吹捧「演唱會經濟」成績，卻在最基本的食安把關出現重大失誤，不僅讓民眾的信任消退，更讓養殖業者口碑受損，高市府應該盡快祭出補償措施，給全體消費者、業者一個交代。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導

劍指中國？川普首份《國家安全戰略》曝光 明確喊話：不支持台海現狀改變

美中貿易回溫中？美國大豆重返中國 至少6艘貨輪排隊裝貨

川普「國家安全戰略」報告提8次台灣 賴清德致謝：將持續作為可信賴的夥伴

