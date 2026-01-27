高雄 水塔現紅線蟲害病 管委會判賠

高雄市一棟商業大樓發生嚴重水質汙染事件，一名女性住戶飲用自來水後竟病危送進加護病房。高雄地院認定，大樓管委會負有共用部分維護與管理義務，其怠於職務已違反保護他人之法令，判決管委會賠償近37萬元。（本報資料照片）

高雄市一棟商業大樓發生嚴重水質汙染事件，供應眾人使用的水塔內竟出現紅線蟲，一名女性住戶因信任管理委員會公告，飲用自來水後竟導致菌血症、急性腎盂腎炎及積膿，一度因昏迷病危送進加護病房。高雄地方法院日前審結，認定管委會未落實修繕與檢測義務，判決管委會須賠償住戶醫療費及慰撫金近37萬元，可上訴。

判決指出，新興區一棟商辦大樓於民國112年11月間，陸續有住戶嚴重上吐下瀉，隨後住戶在水塔內發現紅線蟲；管委會於同月27日清洗頂樓水塔，但水質汙染情況並未改善，12月管委會主任委員在住戶Line群組公告「上水塔洗好了，可以正常使用了喔」，受害住戶因信任公告重新使用自來水，竟出現嚴重嘔吐昏迷，緊急送醫後，醫院一度開立病危通知，於加護病房救治6天才脫離險境。

管委會在庭上辯稱，住戶本身患有糖尿病，認為其病危是因自身疾病控制不佳，與水質無關，管委會更指稱，住戶未更換濾心或將水煮沸即飲用，本身也應負擔責任；然而，法官審視大樓群組對話發現，管委會在尚未完成投藥、管線維修及正式水質檢測前，就貿然公告水質安全。同時，義大醫院的診斷證明也指出，女住戶因病住進加護病房，與水汙染具有直接因果關係。

法院審酌後認為，管委會依《公寓大廈管理條例》負有共用部分維護與管理義務，其怠於職務已違反保護他人之法令，判決管委會賠償已支出醫療費1萬9277元，以及精神慰撫金35萬元，合計36萬9277元，全案可上訴。