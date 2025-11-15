高雄"永安石斑魚節"登場 陳其邁.邱議瑩.許智傑力挺

南部中心／謝耀德、陳芷萍 高雄市報導

大海開吃系列活動之一「2025永安石斑魚節」15日登場，高雄市長陳其邁，立委邱議瑩、許智傑等人都到場參與。邱議瑩和許智傑兩人還手牽手上台，一起推銷石斑魚。現場一尾石斑只賣二百塊，大約是市價的六折，吸引民眾大排長龍購買。





現場一尾石斑只賣二百塊，大約是市價的六折，吸引民眾大排長龍購買。（圖／民視新聞）

小貨車上滿載著剛從魚塭撈上來的石斑，民眾大排長龍，等著購買，因為現場買只要市價的六折左右，讓人很心動。民眾：「兩百好便宜啊，平常一尾石斑都要差不多要三、四百喔，很便宜，所以我們每年都來。」「2025永安石斑魚節」在高雄永安休閒公園登場，高雄市長陳其邁，以及要參加市長初選的立委邱議瑩，許智傑都到場參與。邱議瑩和許智傑兩人還手牽手一起上台，把自己也變成高雄特產。邱議瑩一上台就說：「剛剛手牽手的畫面不可以外流，因為我是家庭的。」許智傑馬上接話：「我也有家庭啊！」許智傑說，「因為我們這裡是土質好、水質好，所以『種』起來比較好吃」，邱議瑩趕快糾正，「是養起來比較好吃。」兩人接著推銷起即將到產季的白玉蘿蔔和蓮霧，許智傑：「有一種蓮霧叫做『黑珍珠』，還有一種蓮霧叫做『黑金剛』，所以我們這兩粒蓮霧都很好吃。」

「2025永安石斑魚節」在高雄永安休閒公園登場，現場有令人食指大動的美食攤位，各式各樣用石斑做成料理。（圖／民視新聞）

兩名對手沒有火藥味，卻像唱雙簧，後來上台的陳其邁忍不住也來摻一腳。高雄市長陳其邁：「小金剛跟黑珍珠兩個人牽手一起上台，這兩個人沒有套招，在這裡就開始雙口相聲，但是要下去時沒牽手我有注意到，應該要從這裡下去送進去洞房。」現場氣氛歡樂，笑聲不斷。更多的是令人食指大動的美食攤位，有各式各樣用石斑做成料理，像是三杯石斑魚肚，石斑油飯，砂鍋石斑等等。業者：「有砂鍋有清蒸很漂亮。」永安石斑肉質鮮美，有鑽石斑的美譽，想吃最新鮮最平價的石斑，來永安就對了。













