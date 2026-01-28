高雄 河北路人行道不平 市府急改善

近日有民眾反映三民區河北路（南台路到自立一路段）人行道有方形凸起物，容易導致行人跌倒，恐有安全疑慮。（洪浩軒攝）

高雄三民區河北路是周邊居民運動休憩的好去處，但近日有民眾批評，河北路（南台路到自立一路段）人行道有方形凸起物，容易造成行人跌倒，恐有安全疑慮，另還有樹木竄根導致人行道磁磚不平問題，議員要求沿線巡視，移除所有障礙物。對此，高市府回應，會盡速改善並整平人行道。

三民區河北路、河南路是沿著幸福川的東西向道路，兩側規畫有寬廣人行道、自行車道，是三民區居民運動休憩的最佳場域之一，但卻有民眾抱怨，河北路一側人行道路面不平，有多位民眾在此被絆倒受傷，出現安全隱憂，盼相關單位盡速修繕。

黃姓民眾表示，平常晚餐飯後都會到河北路散步，但當地夜間光線較為昏暗，且南台路到自立一路間不僅有樹木竄根導致人行道磁磚不平的問題，還有一處約5至10公分高的方形凸起物，因此經常有民眾在此跌跤、扭傷，他自己也被絆到好幾次，幸虧都無大礙。

高市議員張博洋表示，河北路、河南路有河川經過，是在地獨有的休憩場域，同時是附近住戶日常散步的必經之路，然而，路面障礙物在夜間不易辨識，恐造成民眾被絆倒，甚至導致孩童、輪椅族受傷，市府應沿線巡視是否尚有其他類似障礙物，並一併移除，還給民眾安全、舒適的休憩環境。

高市府水利局表示，獲報後隨即派員至河北路人行道現勘，經查該方形凸起物為新高雄纜線公司所屬基座，已請該公司辦理拆除並回復填平，以確保人行通行安全；另樹木竄根部分已聯繫市府公園處承辦人員，後續將辦理會勘，待竄根問題解決後，水利局將配合辦理人行道鋪面整平修復作業。