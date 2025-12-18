高雄 沿海路水溝臭 停等紅燈如酷刑

有騎士反映近期行經高雄市林園區沿海二路時，排水溝飄出惡臭味。（洪靖宜攝）

高雄市林園區沿海二路沿線排水溝飄出難聞惡臭味，騎士哀號每次停紅綠燈宛如是一場「酷刑」，只能掩鼻苦等。高市府環保局指出，近期會同水利局、林園區公所會勘後，發現異味主要原因為林園區台17線側溝結構高低差，導致汙水蓄積產生異味，相關單位進行改善及清溝工程，並輔導周遭餐飲業者設置油水分離設備，以減少水溝異味。

近日不少騎士行經林園區台17線沿海二路時，發現周圍水溝飄散出惡臭味，有人哀號：「每次停紅綠燈都是一種酷刑」、「真的很臭很久了」，也有人直指：「廚餘沒處理好，直接進排水溝，才會有那個味道」，引發當地民眾討論。

對此，環保局表示，近期會同水利局、林園區公所會勘後，發現異味主要原因為台17線側溝結構高低差，導致汙水蓄積產生異味，水利局除清疏外，已規畫施工改善該段溝況，而環保局目前針對臨近林園南路側溝，每月會清溝1次。

依據《高雄市餐飲營業場所油汙水設施設置管理辦法》規定，營業規模達到座位數300位以上或作業面積1000平方公尺一定規模以上，應設置汙水收集系統及油水分離設施並符合相關規定。但因周圍店家並未達到一定規模，因此環保局目前先以輔導餐飲業者設置油水分離設備，後續加強稽查，以減少水溝異味。

高雄市議員邱于軒表示，臭味問題並非僅限單一路段，關鍵仍在於部分店家未落實油水分離，建議市府應召集相關單位討論研議，逐步輔導業者裝設設備，否則長期將水排到水溝，長期下來不僅有異味問題難解，還會因會卡油垢影響排水。