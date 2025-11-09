高雄「活力復元 精彩無限」嘉年華熱鬧登場
從心出發，讓城市更有溫度！高市衛生局八日在駁二大義公園舉辦「活力復元 精彩無限」嘉年華會，邀集多家醫療院所、社區復健機構及心理健康團體共同參與，現場活動融合藝術、創作與生活，湧入上千名民眾熱情響應，在輕鬆氛圍中體驗心理健康的多元樣貌，現場氣氛溫馨又熱烈。(見圖)
衛生局今(九)日說明，該嘉年華會活動以精神康復者為主角，從手作市集到舞台表演，都是康復者親自參與；展攤中陳列他們的手工藝品、點心與創作作品，展現自立生活的成果與生命力；舞台上則是康復者以音樂、戲劇與故事詮釋復元歷程，象徵「從治療走向生活、從被動走向自主」的堅定精神。
衛生局表示，嘉年華活動以「希望、尊重、支持」為核心精神，結合闖關遊戲與創意市集，讓民眾在遊戲中學習心理健康知識，也讓復元者在交流中獲得認同與掌聲；整場活動不僅是展演，同時也是民眾與康復者共同參與的生命交流，呈現出高雄城市的包容與溫度。
許多民眾在活動中與康復者互動，親身感受他們的勇氣與努力，一名參與民眾提到，原本對精神疾病有些距離，但今天看到他們自信展出作品、熱情招呼客人，真的讓人重新看見他們的力量。
衛生局指出，復元不僅是醫療的結果，更是一段重建自我、回歸社會的歷程；未來將持續推動「精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」，深化自立生活支持，並與醫療及社福單位合作，打造更多復元友善空間，讓每位民眾都能在高雄這座城市中找到歸屬與力量。
民眾若欲了解更多心理健康支持資源及相關活動，歡迎洽詢高市府衛生局社區心理衛生中心○七-七一三四○○○分機五四一一，一同守護心理健康，攜手打造更友善、更幸福的高雄。
