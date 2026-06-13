高雄、浮羽「緣」定今生 東高雄青創職人9月赴日市集參展

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局長林楷軒率團訪問日本福岡縣浮羽市，延續今年浮羽市參與高雄駁二「台浮緣日」市集的情誼，敲定今年9月將由東高雄青創職人跨海赴日設攤。

林楷軒表示，今年5月，「台浮緣日」市集於高雄駁二初試啼聲，獲得熱烈迴響，不僅讓高雄民眾驚豔日本品牌的職人魅力，更為兩地青創業者開啟國際對話契機。這次率隊回訪，除將短期活動效益轉化為常態化的常設交流機制，更重要是考察日本地方創生指標個案，汲取如何透過政策誘因與空間活化，吸引青年人回流故鄉深耕的實務經驗。

廣告 廣告

浮羽市長權藤英樹、商工會會長堤豊仁及觀光公社代表久次辰巳等人親自接待，與林楷軒會談時除聚焦台浮市集的常態化合作外，也分享地方創生指標性政策「地域振興協力隊」，透過有薪工作及免費住宿等誘因，吸引都市青年移居鄉村的經驗。

訪團並拜訪「台浮緣日委員會」成員暨黑子工作室負責人真美小姐，雙方敲定9月在浮羽市的台浮緣日市集，將以「東高雄青創職人精神」為核心，除了將充滿港都風情的在地美食與文創品空運至日本，更規劃日方品牌推出跨國聯名限定商品與台日職人手作體驗，深化兩地交流。

青年局強調，未來將透過品牌攤車輔導計劃，串聯國際交流與特色市集，協助高雄青年拓展海外市場；同時也將借鏡日本在地方創生、公私協力、體驗型觀光等面向的成熟經驗，轉化為高雄推動青年創業與在地發展的養分，吸引更多青年人才回流。

【看原文連結】

更多自由時報報導

第一桶金已不是100萬？AI估「2026最新門檻」 金額嚇壞網友

逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數

大進補！曾文水庫蓄水量破億 南化蓄水率8天成長40％

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

