高雄 海委會大樓上梁 海洋治理新頁

行政院長卓榮泰19日親自南下高雄，主持海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍上梁典禮，他表示，中央政府為達成賴清德總統「進軍太空、探索海洋」的願景，投入近千億元預算在海洋事務，要將台灣打造為具備科研量能的海洋強國。（丁治綱攝）

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍，19日在高雄中都地區舉行上梁典禮，行政院長卓榮泰親自南下主持，並指出高雄是台灣最重要的海洋首都，海委會設址於此不僅實踐南北均衡，未來更將結合賴清德總統「進軍太空、探索海洋」的願景，投入近千億元預算，將台灣打造為具備科研量能的海洋強國。

卓榮泰表示，過去海洋事務權責分散在22個機關，直到前總統蔡英文與時任行政院長賴清德規畫下，將海委會設在高雄，讓中央治理核心與在地海洋產業緊密結合，也加強南北平衡。為加強海洋發展，中央政府在民國113至114年已投入918億元預算，用於推動海巡署轉型、建造國家級科研調查船隊和海面下無人載具技術研發等，並致力與國際接軌。

廣告 廣告

卓榮泰致詞時也笑稱，替主委管碧玲重申海巡三大核心工作：維護海域執法權、確保航行安全與民生秩序，以及防止灰色地帶行動升高為衝突。管碧玲則強調，未來海洋委員會將組織量能整合、制度與人才也逐步到位，會以海巡署為核心，打造從空中、水面到水下，立體守護國安、治安與人民平安的關鍵力量。

管碧玲介紹說，合署辦公廳舍規畫為地上7層、地下2層的建築，位置鄰近中都溼地公園，建築設計結合景觀綠地與導風板，並以取得綠建築、智慧建築「雙黃金標章」為目標，期望成為全台首座「近零碳建築」的中央政府廳舍。

另外，高雄軟體園區空間趨近飽和，配合「大南方新矽谷」與亞灣2.0智慧科技創新園區政策，經濟部產業園區管理局斥資26億元興建的「亞灣智慧科技大樓」，昨日在高軟第二園區舉行上梁典禮，力拚今年底完工，明年第3季啟用，年產值上看17億元。至於B、C區同步招商中。