高雄「海線潮旅行」體驗漁村 旅行社成團補助4500元

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〔記者葛祐豪／高雄報導〕春暖花開，高市觀光局推出「海線潮旅行」團體旅遊補助計畫，即日起至6月30日，每團即可申請補助車資4500元，歡迎全國旅行社踴躍組團，前往茄萣、永安、彌陀、梓官及林園等5區，體驗最道地的漁村文化與生活。

高雄市觀光局長高閔琳表示，海線五區擁有獨特人文風情及豐富農村、漁村文化，茄萣濕地生態以黑面琵鷺等候鳥聞名；彌陀漯底山自然公園擁有泥火山惡地地形與軍事碉堡景觀；梓官除了現撈漁獲、三度榮獲全國十大魅力漁港的蚵子寮漁港外，更是稻米及蔬菜生產集散地；林園紅樹林生態區則可欣賞招潮蟹、水筆仔、海茄苳等自然生態，搭配承載地方歷史記憶的林園老街。

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觀光局進一步說明，高雄海線具備多元觀光特色，素有「石斑魚的故鄉」美譽的永安，可品嚐口感鮮美且富含膠原蛋白的鑽石水石斑魚，也可走訪充滿活力的梓平社區禪繞畫彩繪牆。此外，還有民眾採買新鮮漁貨首選的興達港與蚵子寮觀光漁市、適合漫步欣賞夕陽美景的南寮漁港海岸光廊、親子出遊新選擇「蚵子寮海洋漁業親子館」，及富含文化底蘊的林園清水巖與林仔邊街仔等景點。

觀光局指出，即日起至6月30日，歡迎全國旅行社踴躍組團造訪高雄海線5區指定景點，並於當地用餐(每團15人以上)，即可申請每團4500元車資補助。

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