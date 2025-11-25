高雄「海陸女士官斷魂」慘案最新！指揮部：全力協助辦後事

即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導昨（24）日苗栗一名67歲的鄭姓獨居老翁被照服員發現陳屍在家中，原以為是不慎跌倒致死，但警方卻在他的頸部、眼周發現挫傷瘀青，且2日前曾有2名男子進入鄭翁住家，懷疑案情不單純。對此，法醫高大成今（25）日指出，需以死者的死亡時間及傷口位置，還有2名男子指甲中是否殘留有鄭翁的皮屑，來判斷是否為他殺，「所有傷口都可以說是意外，唯獨頸部的傷口不可能是意外所造成的。」高大成指出，經過警方調查，鄭翁眼部周圍出現瘀血的情形，宛如熊貓眼，「眼睛是很軟的組織，只要有摔到或撞到並造成出血，即使一開始沒怎樣，血液也會慢慢聚集到眼部，形成熊貓眼。」「最重要的證據是，被打的位置在哪個位置」，高大成強調，若頭部外圍有傷勢，可能就是意外跌倒所造成的傷口；但若是傷口在頭頂中央，則是遭人毆打的傷勢，「就是他殺。」高大成說，若傷口在頭頂中央，就是遭人毆打的傷勢。（圖／民視新聞）另外，高大成也提到，案發現場的地板留有凝結的血塊，「一般在活著時所流的血，會在1至2小時內凝結；死亡後所流的血則會因缺乏凝血酵素，所以不會凝結」。他進一步說明，要判斷鄭翁的死亡時間，除了要以遺體的失溫狀態及身上的屍斑情形，來分析他是何日身亡，還要解剖他的胃，觀察他所進食的食物屬於早、中、晚哪一餐。高大成直言，若鄭翁死亡時2名男子在屋內，應該就是有對老翁痛下毒手；若鄭翁是在他們離開後才死亡，有可能就是2人在屋內對他施暴後，最終導致其受傷致死。因此高也說，要斷定2人是否涉有重嫌，應化驗其指甲內是否有老翁的皮屑；如果有的話，雙方可能就有接觸並爭吵的情形。高大成重申，「所有傷口都可以說是意外，唯獨頸部的傷口不可能是意外所造成的」，他解釋，由於頸部受到下巴跟肩膀的保護，因此就算跌倒也不可能摔傷脖子，「機會很小」；再來，若是頸部的舌骨有骨折，可能就是被掐死的，「一定是他殺」。高大成說，頸部受到下巴跟肩膀的保護，不太容易因意外受傷。（圖／民視新聞）最後，高大成強調，雖然初步判斷鄭翁是意外跌倒身亡，但2名男子的嫌疑也不小，因此只要化驗2人的指甲是否殘留有鄭翁的皮屑，就可以判斷是否為他殺事件。原文出處：快新聞／苗栗男離奇陳屍家中 高大成曝「2關鍵」判斷是否他殺 更多民視新聞報導澎湖丁香魚「鎘」超標 澎祖海產急聲明「已全面下架」與母赴日旅遊 中籍男子關西機場墜樓身亡台積電提告！羅唯仁涉帶2奈米機密投靠英特爾 經濟部回應了

民視影音 ・ 10 小時前