高雄 清溝掀蓋只鋪膠墊 婦誤踩骨折

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高雄67歲婦人日前行經一處環保局清溝作業施工區域，不慎踩空跌落水溝，家屬痛批，施工人員掀蓋後，只鋪一片塑膠墊，周邊卻無任何警示，導致母親誤踩塑膠墊落溝骨折，且還卸責稱是母親問題，讓他們無法接受，議員要求市府全面清查清溝作業SOP，避免類似事件再度發生。對此，環保局坦承疏失，強調會加強教育訓練，並負起賠償責任。

婦人家屬控訴，去年12月底，母親到小港區一間自助便當店買飯，當時環保局清潔隊正好在一旁施工，但現場只有1個「公務作業中」警示牌，兩側沒有圍欄，讓行人可以自由通行，且清潔隊把水溝蓋掀開後，只鋪一片黑色塑膠墊，沒有三角錐或任何警示，母親在毫無防備下一腳踩空，跌進水溝。

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婦人家屬痛批，事發當下清潔隊沒有報警或送醫，母親是由便當店員工協助送往診所救治，經醫師診斷，右手嚴重骨折。家屬趕抵事發現場時，陳姓女隊員謊稱「現場有圍欄，是你母親自己跨越跌進去」，但事後根據警局監視器畫面證實「現場兩側沒有圍欄」，質疑相關人員根本是推卸責任。

高市議員許采蓁認為，工程現場既然已經掀開水溝蓋，就應完整設置圍欄、警示與人員管制，施工單位卻讓民眾在毫無防備下直接跌落水溝受傷，甚至傳出事後應對失當的狀況，無論施工安全或事後處理都發生嚴重錯誤。市府不能只用道歉與國賠交代，必須全面清查清溝等戶外作業SOP，落實現場防護與責任追究，避免同樣事件再度發生。

對此，環保局表示，小港區清潔中隊去年底執行側溝清疏作業，雖然有依作業規定放置三角錐、連桿及警示標語，提醒用路人，但安全防護範圍不足，也無特定作業人員在現場管制，導致來不及阻止民眾進入施工範圍，進而造成受傷，他們致上最深歉意。

環保局指出，事發後，經檢討確有疏失，已修正作業程序，強化施工安全，並加強員工教育訓練，落實作業區人員進出管制，此案目前已進入國賠程序，後續將負起相關賠償責任。