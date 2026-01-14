高雄「港區浮屍」確認是海軍士官！父母淚崩

昨天（13日）在高雄市梓官區發生的港區浮屍案，這位男性死者經查竟然是海軍現役士官，生前還一度有被警方找到，但卻在通話時表示不想透露行蹤就掛斷，沒想到1個多小時後就魂斷海裡。

事發現場。（圖／岡山分局提供）

回顧整起案件，據岡山分局指出，當下是在下午3點半左右，接獲海巡人員通告，表示在通安路通港項的港區巡邏時，發現港區內的海面上有一個男人漂浮，當下立刻派員會同消防員、救護人員趕往，但將人拉上岸後發現已經氣絕多時，額頭上有一個疑似落水後，遭海浪捲走撞到礁石或岸邊衍生的擦傷。

事發現場。（圖／岡山分局提供）

現場經查沒有外力介入，據《ETtoday》的報導，死者身分經查是現役的海軍士官，昨天下午1點多，他的父母還跑去派出所，表示兒子失聯請求協尋，警方還一度跟這位士官通上電話，但他卻表示：「我已經成年，不想透露行蹤」後就掛斷電話，豈料過了1個多小時以後，海巡就發現他浮在港區內的海面上。

目前軍方已經獲悉消息，正協助處理，死者的父母已在昨晚前往殯儀館認屍，相當悲慟，全案已報請橋頭地檢署的法醫跟檢察官，要相驗釐清確切死因。

