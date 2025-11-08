高雄 湖內清潔隊收受口遷至資收場

高雄湖內清潔隊平常開放讓周邊住戶丟棄家戶垃圾，但近期有民眾反映，垃圾車頻繁在社區進出影響交通動線，另垃圾堆置也引發惡臭，盼市府單位能設法解套。（紀爰攝）

高雄湖內區居民反映，湖內清潔隊垃圾異味擾民，已經嚴重影響到周邊住戶生活品質，盼清潔隊能遷移；居民說，過去清潔隊旁還沒這麼多住戶，近年建商投資蓋房，逐漸形成住宅區，人口愈來愈多，垃圾車頻繁進出社區也造成交通動線不佳，議員接獲陳情後，上月底與高市環保局前往會勘，經多方協調，決議將垃圾車遷移至另一處，保障地方居住品質。

湖內清潔隊位於湖中路上，該處早期未開發，但隨著北高雄產業經濟迅速發展，愈來愈多人選擇定居在湖內地區，而清潔隊周邊也逐漸形成新的社區聚落，雖然清潔隊外觀整潔明亮，但因為內部長期暫置垃圾，難免會有異味出現，讓附近居民感到困擾。

廣告 廣告

有居民建議，將清潔隊遷移至其他地方，只要跟社區距離拉遠，就能避免生活環境汙染；也有人認為，清潔隊沒必要遷移，反而是垃圾車應該更改地點停放，尤其垃圾車頻繁進出，會造成路口交通動線不順暢，盼相關單位設法解套。

高市議員黃明太接獲陳情，邀集環保局共同前往會勘，現場觀察發現，清潔隊的車輛出入口，剛好是一處無號誌的十字路口，垃圾車駛入時，要同時查看兩側來車，很容易有視線死角，造成安全隱憂，原本市府單位欲擬定計畫，改變出入口位置，後來經多方協調，決議將垃圾車停放地點移至湖內區清潔隊資源回收場。

黃明太也在臉書上發文提醒居民，湖內清潔隊垃圾收受口將改至資源回收場，該處空間寬敞，出入口有紅綠燈，安全性提升的同時，環境影響也降到最低。環保局則回應，感謝地方提出意見，未來將持續維護地方居民生活品質。