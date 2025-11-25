高雄 澎檢近噸扣案毒品 環局助銷毀

澎湖地檢署今年2月間指揮海巡署偵防分署澎湖查緝隊，在西嶼鄉小門海域查獲一起重大毒品走私案，起出第三級毒品K他命共946公斤。法院日前已將主嫌等人判決確定，並沒收毒品與運輸船舶。由於澎湖無適用焚化設備，毒品遂由艦艇海運至高雄，由雄檢與高雄市環保局聯手協助銷毀，高市府基於有益於重大公共利益，同意免收處理費，無償義務跨縣市予以行政協助。

今年2月間，海巡署偵防分署澎湖查緝隊在西嶼小門海域查獲K他命走私案，毒品總重達946.67公斤。澎湖地檢署由時任檢察官吳巡龍提起公訴，法院已判2名被告各處7年2月、5年2月徒刑，並宣告沒收毒品與船舶。

但由於澎湖無適用焚化設施，澎檢聯絡委託高雄地檢署協助處理。高雄地檢署檢察長黃元冠指派緝毒組主任檢察官蔡佰達協調高市環保局，高市府鑒於銷毀毒品是符合社會重大公共利益，同意由環保局無償支援、協助銷毀。

24日8時由海巡署艦艇載運47箱待銷毀毒品自馬公碼頭出發，運往高雄旗津第五海巡隊公務碼頭。下午2時靠港後，由蔡佰達親自接手帶隊，會同澎檢政風主任胡文詩完成清點，隨即直送南區資源回收廠，下午3時30分完成焚化。

此次行動動員海巡偵防分署、鳳山查緝隊、岸巡隊與艦隊分署等5單位，共45人全副武裝戒護，從海上運輸到陸上移交一路無縫接軌，確保毒品零遺失、零風險。檢方強調，跨縣市行政合作成功，是打擊毒品重要一環。