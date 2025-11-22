高雄 濫倒垃圾遭收押 涉案里長停職
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，陸續遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。經查父子倆經營的侑鴻環保公司，自民國111年起共計14件違規案，挨罰65萬餘元，且目前仍有罰款未繳清。李有財也遭起底遊走藍綠之間，曾參選高雄市議員，還私自合成與高雄市長陳其邁合照，引發藍綠隔空互槓。
高市環保局調查，李有財經營的侑鴻環保公司在高雄岡山區有多處廠房，其中岡山區台安段廠房去年1月9日、3月31日連續2次發生大火，研判是堆置的垃圾久未翻攪悶燒自燃，火警把所有垃圾燒得精光，導致嚴重空汙，被依違反《空汙法》各開罰19萬5000元罰款。
侑鴻另有12件違規堆置廢棄物案件，在岡山區台安段、岡山區新樂街132號等處，皆違規堆置生活垃圾、營建混合廢棄物、廢木材混合物、廢塑膠混合物等，環保局依《廢清法》累計開罰65萬4000元，其中4案13萬2000元未繳清。
李有財背景更遭起底，指他曾獲特優里長表揚，並與綠營多位民代友好，包括有意角逐明年高雄市長的綠委許智傑、賴瑞隆，都曾出席李有財經營的園鑫茶行開幕活動。將代表國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩22日大酸綠營「自盜自演」；許、賴均強調，參加開幕活動是民代日常行程，若後續有人惡意抹黑連結將提告。
李有財在民國111年參加市議員初選時，在網路合成自己與陳其邁合照，藍委陳菁徽質疑綠營挺環保殺手；陳其邁昨怒批惡意抹黑，將對陳菁徽提告。陳菁徽回嗆「高市府執迷不悟，市民同意自己的稅金用來替市長出氣嗎？」
