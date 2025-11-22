高雄 濫倒垃圾遭收押 涉案里長停職

高雄市岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森因涉嫌在月世界旁濫倒大量垃圾，經檢方複訊後聲押禁見獲准。此為燕巢區金山里邊坡的垃圾山，現場飄散惡臭、果蠅亂飛，環保局人員噴灑藥劑清消。（紀爰攝）

高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，陸續遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。經查父子倆經營的侑鴻環保公司，自民國111年起共計14件違規案，挨罰65萬餘元，且目前仍有罰款未繳清。李有財也遭起底遊走藍綠之間，曾參選高雄市議員，還私自合成與高雄市長陳其邁合照，引發藍綠隔空互槓。

高市環保局調查，李有財經營的侑鴻環保公司在高雄岡山區有多處廠房，其中岡山區台安段廠房去年1月9日、3月31日連續2次發生大火，研判是堆置的垃圾久未翻攪悶燒自燃，火警把所有垃圾燒得精光，導致嚴重空汙，被依違反《空汙法》各開罰19萬5000元罰款。

侑鴻另有12件違規堆置廢棄物案件，在岡山區台安段、岡山區新樂街132號等處，皆違規堆置生活垃圾、營建混合廢棄物、廢木材混合物、廢塑膠混合物等，環保局依《廢清法》累計開罰65萬4000元，其中4案13萬2000元未繳清。

李有財背景更遭起底，指他曾獲特優里長表揚，並與綠營多位民代友好，包括有意角逐明年高雄市長的綠委許智傑、賴瑞隆，都曾出席李有財經營的園鑫茶行開幕活動。將代表國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩22日大酸綠營「自盜自演」；許、賴均強調，參加開幕活動是民代日常行程，若後續有人惡意抹黑連結將提告。

李有財在民國111年參加市議員初選時，在網路合成自己與陳其邁合照，藍委陳菁徽質疑綠營挺環保殺手；陳其邁昨怒批惡意抹黑，將對陳菁徽提告。陳菁徽回嗆「高市府執迷不悟，市民同意自己的稅金用來替市長出氣嗎？」