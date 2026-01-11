高雄 熟女失業 議員促設一站式窗口

高雄市從民國109年統計5年來申請失業認定的性別比例，女性約占56至59％，男性約占41至44％，女性為主要申請族群，市議員許采蓁建議市府整合托育、職訓、就服媒合，設一站式窗口。（本報資料照片）

高雄市近5年失業認定人次中，依年齡層來看以40至49歲最多，且女性申請比例多於男性。高雄市議員許采蓁建議市府整合托育、職訓、就服媒合，設一站式窗口，並獎勵願意提供優於法定育嬰福利、友善中高齡女性的在地企業。勞工局表示，將持續透過多元就業服務與補助機制，協助女性穩定就業、降低職涯中斷風險。

勞工局統計，高雄市從民國109至113年，申請失業認定的性別比例，女性約占56至59％，男性約占41至44％，雖申請比例差距有逐年縮小，但女性仍為主要申請族群。

以申請失業認定的年齡層來看，以40至44歲占比最多，約15至17％、45至49歲占比次之，約占13至16％，兩年齡層合計為主要申請來源，且女性比例皆多於男性。該年齡層女性離開職場後，往往面臨技能落差、產業轉換不易及照顧家庭等多重壓力，再就業難度提高。

面對此困境，勞工局表示，針對二度就業婦女透過就業促進研習、企業參訪及相關培力活動，協助重建職涯信心、掌握產業趨勢，並結合職業訓練資源，提升實務職能與再就業競爭力。

此外，配合勞動部政策如「婦女再就業計畫」、「職場學習及再適應計畫」或「僱用獎助」提升媒合成效，促進企業提供友善、具彈性的工作安排，建構支持女性穩定就業環境。

許采蓁提到，主計處曾調查，高雄有53.6％女性因家務無法參與職場，離開後更難回來。她建議市府整合托育、職訓、就服媒合，設一站式窗口，提供短期再就業課程與彈性工時職缺，並獎勵願意提供優於法定育嬰福利、友善中高齡女性的在地企業。