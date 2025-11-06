高雄、燕巢動物收容所快飽和 林富寶建議推動心輔犬計畫

圖：市議員林富寶關心高雄毛小孩收容所狀況，建議參考屏東作法，訓練成為銀髮族或特殊族群的夥伴。（取自高市議會直播）

農業部統計，高雄流浪犬尚有一萬多隻，高雄市議員林富寶六日於農林部門業務報告與質詢中，關心流浪動物議題，直言高雄流浪動物收容所已快滿了，建議參考屏東作法，訓練流浪犬成為銀髮族或特殊族群的夥伴。對此，動保處長葉坤松回應，訓練心輔犬需要較長的時間，會再努力。

林富寶表示，在上個會期，相關單位有編列預算，讓農民認養流浪狗，照顧自家農園，這是相當好的計畫，然而，全國各地的動物收容所都面臨收容量能不足的困境，以高雄來說，壽山收容量高達八十八點四％，燕巢收容量則以達到九十九點九％，幾乎是滿的，目前認養會及狗來富計畫執行情形如何？是否還有其他的規畫呢？

葉坤松答詢，在狗來富計畫中，從一一Ｏ年至今，總共將兩百二十隻毛小孩送進農園，成效好，毛小孩也得到妥善照顧，未來也會再向更多農民宣傳認養計畫。

林富寶指出，屏東農業處動物保護及保育科與心輔犬團隊合作，從動物之家中篩選流浪犬進行訓練，透過訓練可以在銀髮族或特殊族群在輕度復健、情緒表達及療癒陪伴的課程中，成為支持力 量及情緒出口，同時也能在長照機構與社區據點處為流浪犬找到家，高雄是否有機會參考？

葉坤松說明，針對屏東心輔犬部分，需要先了解收容所毛小孩的情況，畢竟要訓練心輔犬需要較長的時間，將依每隻毛小孩的條件開發各種可能，會再努力。