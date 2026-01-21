高雄 燕巢芭樂蜜棗評鑑 冠軍出爐

高雄燕巢區農會21日舉辦番石榴及蜜棗品質評鑑，番石榴組由謝萬生（左二）奪冠、蜜棗「棗王」為林憲昌（中），評鑑結果出爐也為農曆年節送禮市場暖身。（林雅惠攝）

為提升在地特色農產競爭力，高雄燕巢區農會21日在多功能集貨中心舉辦「番石榴及蜜棗品質評鑑競賽」，吸引兩品項各40組優秀農友參賽，經專家評鑑結果，番石榴組由謝萬生奪冠，蜜棗組由林憲昌摘下「棗王」寶座，這也為即將到來的農曆年節送禮市場提前暖身。

燕巢區農會表示，參賽農民多為深耕在地、經驗豐富的農友，生產的果品質量均佳，評鑑由專業評審依外觀、重量、糖度、口感及整體品質嚴格評分，最終選出冠軍1名、亞軍2名、季軍3名及優勝4名。

番石榴組冠軍謝萬生表示，他投入芭樂栽種已超過20年，今年第一次參加評鑑便獲冠軍，讓他又驚又喜，他也分享說，為種出好品質的果品，除細心修剪枝葉、施用有機肥，再搭配燕巢優質水質，就能使果實香甜脆口。

棗王林憲昌則分享種植蜜棗30年的經驗，他說，近年面對氣候變遷，透過精準施肥與管理，今年栽培出重量達9兩的大顆蜜棗，獲得冠軍讓他備感成就。

高雄市農業局指出，燕巢區獨特土質與栽培技術孕育出番石榴、蜜棗與西施柚等「燕巢三寶」；其中，番石榴種植面積1153公頃、年產值約11.5億元。蜜棗種植面積282公頃、年產值約4.2億元，產季從11月至翌年4月，果實圓潤、皮薄肉脆、清甜多汁，被譽為「台灣青蘋果」。

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，因應年節送禮需求，農會推出蜜棗與番石榴禮盒，象徵「棗到幸福、芭健康送給你」。透過評鑑不僅為消費者把關，也盼搶攻年前商機。