高雄 營業員違規解雇 提告獲賠300萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

在台新證券任職的黃姓營業員，遭公司認定觸犯不准代客保管印鑑規定遭免職。高雄高分院審理後，採信熟客「不小心遺忘」的證詞，判決台新證券與黃女雇傭關係存在，公司須讓她復職並補發逾300萬元薪獎。（本報資料照片）

台新金控旗下台新證券高雄分公司一名黃姓證券營業員，因將客戶文件放置公用資料室並保存客戶印鑑存摺，遭公司一口氣記滿3大過免職。黃女不服提起勞資訴訟，一、二審法院審理後，根據關鍵客戶出庭的「澄清證言」，認定黃女受免職處分過重，判處券商應讓黃女復職，並補發解雇至今每月高達16萬元的薪獎，總數超過300萬元，仍可上訴。

台新證券主張，黃女過去曾因違規遭停職處分，民國113年9月內部稽核再度發現多項缺失，包括將大量客戶開戶契約、個資裝在紙箱內，置於未上鎖的公用閱覽室。其中，稽核更查獲她持有徐姓熟客的存摺與印鑑，涉嫌觸犯金融業嚴禁的「代客保管印鑑存摺」惡習，遂依金控員工獎懲準則予以最嚴厲的免職處分。

廣告 廣告

法院審理時，熟客之子出庭作證，因母親年事已高，因此他親自帶著母親的印章、存摺到黃女家中詢問銷戶事宜，離開時「真的不小心忘記帶走」。法官據此認定「代客保管」事實不成立。至於黃女堆置文件於公用資料室的疏失，分公司主管也坦言，資料室暫存未上鎖的文件是常態，管理上未嚴格要求。

一、二審法官審酌，黃女並非將客資外洩供他人使用，違反保密義務情節尚屬輕微，經查核後已將文件全數銷毀或通知取回，並未造成實質損害。反觀台新金控，仍有其他懲處方式，卻逕自採用最嚴厲的解雇手段，嚴重違反《勞基法》，因此認定兩造雇傭關係存在，券商不僅要讓黃姓營業員復職，還要賠償解雇後積欠逾300萬元薪金加利息，可上訴。