高雄 獵龍誤觸特高壓電 台電擬索賠

高雄林園石化區前天下午發生重大電力事故，22歲周姓男子在台塑林園廠旁排水溝獵捕綠鬣蜥時，手中的長桿套索不慎誤觸上方6萬9000伏特（69kV）的特高壓電線。這驚天一觸不僅讓周男慘遭電擊灼傷，更導致石化區內4家大企業集體停電超過5小時。針對停電損失，台電1日表示，將保留法律追訴權，不排除向周男索賠。

這起事故發生於1月31日下午4時44分，周男在石化一路附近發現綠鬣蜥後，隨即甩動長桿試圖套捕。然而，他忽略了上方正是供應工業區用電的特高壓線路，長桿頂端一接觸電線，高達6.9萬伏特的強大電流瞬間點燃火花，周男左側肢體遭2度燒燙傷，現場雜草也因電擊起火冒煙，所幸消防員及時趕抵救人並撲滅火勢。周男送醫後意識清楚，並無生命危險。

然而，此次周男不但沒捕獲綠鬣蜥，還斷了石化大廠的產能。台電高屏供電區處統計，這起電擊意外導致台石、聯林、聯成等3戶特高用戶停電達291分鐘；另家科思創更慘，停電長達314分鐘，4家企業電力中斷近5小時。由於石化製程高度依賴穩定電力，停電不僅影響生產，復工前的管線清理與原料損失更是驚人，台電強調，69kV電力專供鋼鐵、化學等大型廠區，電力輸送重要性極高。

台電認為，雖然民生用電並未受到影響，但針對周男因個人行為導致大規模供電異常，進而造成電力設備損害與企業生產中斷，目前正蒐集相關受損資料，並將保留法律追訴權，不排除向他索賠。