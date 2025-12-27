高雄「盤花公園」亮相 喜迎自然文化嶄新風貌

記者李靜音/高雄報導

全臺獨一無二的「盤花公園」盛大開園，市長陳其邁今（27）日與中央客家委員會副主任委員邱星崴，議長康裕成與多位在地議員及立法委員共同主持啟用儀式，與市民朋友一同見證地方喜事，並和在場大小朋友們疊起新鮮盤花，象徵吉祥祝福與心意綿延不絕，歡喜迎接融合自然生態與客家文化的公園嶄新登場。

陳其邁指出，盤花公園位處愛河之心與中都濕地之間，對面即為客家文物館，是客家鄉親經常聚集的重要場域，也是承載客家精神的文化據點。市府在中央客家委員會支持下，斥資8,646萬元將原三民一號公園改造為充滿客家意象的「盤花公園」，特別感謝中央客委會支持與監工，以及地方民意代表與議會給予市府最大的支持。

榮獲2025年城市工程品質金質獎的「盤花公園」，園區設計靈感源自客家祭祀文化中「盤花」層疊堆疊、象徵吉祥的意涵，展現客家族群敬天愛地、勤儉樸實的精神。園區並採用低維管生態綠化工法，廣植客家庭院常見的「客家九香」植栽，串聯愛河、光之塔與新客家文化園區，形塑兼具文化承載、社區共融與生態永續的都市綠意空間。

中央客家委員會副主任委員邱星崴表示，盤花公園的落成是中央與地方攜手合作的具體成果。盤花公園不僅是一座公園，更是一處走進客家生活的文化場域，感謝市長陳其邁與市府團隊的用心規劃，讓客家文化透過空間設計、活動推廣與市民互動，注入嶄新的生命力。

今日開園活動響應全球淨零趨勢，以生態嘉年華形式熱鬧登場。活動由小朋友載歌載舞的帶動唱揭開序幕，陳其邁也手比愛心回應充滿朝氣的演出，隨後走訪園區，親自開箱這座融合客家文化與都市景觀的新公園。活動現場規劃多元的「綠森活」體驗，吸引眾多客家鄉親與市民朋友共襄盛舉，親子家庭穿梭園區各角落，參與走讀導覽、手作體驗與盤花茶會等活動，園區內笑聲不斷，氣氛熱絡。

市府客委會表示，盤花公園以原「三民一號公園」為基礎重新打造，設計融入客家盤花文化意象，讓公園成為都會客家文化新亮點。未來將持續活化園區機能，結合節慶活動、教育推廣與生態保育，打造兼具休憩、生態與文化內涵的城市公共場域，成為市民日常生活中的文化新據點。

高雄市長陳其邁宣告全臺獨一無二的盤花公園今日正式開園，市府團隊及地方貴賓齊聚一堂，見證城市新地景的誕生，並與市民共享嶄新的城市綠地。(客委會提供)

榮獲2025年城市工程品質金質獎的「盤花公園」，設計靈感源自客家祭祀「盤花」層疊吉祥象徵，展現敬天愛地、勤儉樸實精神。(客委會提供)