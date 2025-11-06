高雄「直播鬧事男」毒品失控！同居女友、父親都慘被嚇 警方受傷逮人

高雄毒男家暴鬧翻直播曝光，父親報警仍持刀威脅，警方強制壓制逮捕。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市前鎮區與鼓山區近期接連發生一起「直播鬧事」事件，30歲洪姓男子疑似吸毒後情緒極不穩定，先是在8月24日與27歲同居女友發生爭執，甚至在家門口持刀揮舞，拒絕配合警方調查，警方到場多次勸阻未果，為防止傷害自己或他人安全，員警上前奪刀壓制，過程2名員警臉部與手部多處擦挫傷。洪男當場以現行犯逮捕，依妨害公務及恐嚇罪送辦，並通報家庭暴力防治機構。

事隔兩週，洪男仍情緒失控9月7日，他再次在鼓山區哨船街住處對父親叫囂、砸毀房門，警方接獲報案後立即依規定受理家暴案並聲請緊急保護令；然而，洪男不僅持續恐嚇父親，還對到場員警大聲辱罵，甚至將警方處理過程全程直播公開，引起網路關注。

警方在現場依法逮捕洪男，並在屋內查獲毒品吸食器等違禁品，確認涉違反《家庭暴力防治法》及《毒品危害防制條例》。經檢方聲請羈押後，洪男獲准收押，避免再度危害自己及家人安全。

據了解，洪男疑似因長期情緒不穩與吸毒習慣，才接連對同居女友及父親造成威脅，而此次事件影片在網路上持續流傳，社會大眾對於家庭暴力與毒品危害再次感到警惕，警方也呼籲，若家中成員出現情緒失控或吸毒行為，應及早通報與尋求協助，以免悲劇重演。

