高雄 看護擅離職守害命 改判9月

陳姓女看護因照護漸凍症朱姓男子過失致死案，高等法院高雄分院認為陳女在二審時改口認罪，並與家屬道歉至死者靈前上香，已表現出悔意，於是從輕改判9月徒刑。（本報資料照片）

高雄一名領有護理師證照的陳姓女看護，因照護罹患漸凍症的朱姓男子時，擅自離開病房拿果汁，導致朱男呼吸管脫落缺氧，臥床1年多後不治死亡。高雄地方法院一審原判處陳女有期徒刑10月，案經多次上訴，最高法院裁定再審，高等法院高雄分院因陳女改口認罪，依過失致死罪改判有期徒刑9月，仍未定讞。

判決指出，民國109年4月26日，陳女在病房內為朱男穿戴拍痰背心，卻在機器運作時離開房間長達29分鐘。期間拍痰背心消氣導致呼吸管脫落，朱男因病無力自救且身邊無人協助，送醫後雖救回生命，卻因腦部缺氧過久陷入重度昏迷，最終於隔年5月死於併發症。

陳女原在法庭上主張，朱男於事故發生1年多後才因病去世，認為死因與自己的疏失沒有關係，但法醫鑑定指出，朱男是因為腦細胞缺氧壞死，導致控制身體功能的神經系統崩潰，進而引發器官發炎與全身水腫死亡，兩者之間具有明確的因果關係。

高雄地院依過失致死罪判處陳女有期徒刑10月，陳女認為刑罰太重，上訴高雄高分院，請求改判遭駁回，維持一審判決，於是再次提起上訴至最高法院，判定發回更審；民事庭部分二審判決陳女應賠償726萬元。

法官審酌陳女具備專業照護背景卻疏於職守，造成不可挽回的生命損失；此外，陳女原全盤否認犯罪，但上訴後改口坦承過失，並曾前往被害人靈前致祭，調解時願意提出200萬元賠償金，雖然金額與家屬要求仍有落差而未達成和解，但法官認定其犯後態度已有改善，因此從輕改判有期徒刑9月，但不宜緩刑，本案仍可上訴。