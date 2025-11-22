高雄 眷村活化變調 以住代護爭議多

高雄市推動眷村保存逾十年，「以住代護」政策逐漸轉向鼓勵文創、餐飲與藝文產業進駐，但平假日人潮落差極大，左營建業新村平日幾乎沒有外來遊客。（紀爰攝）

高雄市推動眷村保存逾十年，「以住代護」政策實施範圍包括鳳山黃埔新村、左營建業新村等地，成為文化治理的實驗場域。然而隨著政策多次改變、商住混合爭議頻傳，眷村再生是否偏離初衷，引發地方與學界反思，對此，文化局表示，「以住代護」是長期工程，將持續調整租約與營運規範，達到保留眷村建築與文化的目的，並讓進駐民眾在生活與商業之間獲得平衡。

文化局自民國104年啟動「修一戶、亮一村」計畫，推出「以住代護」方案，讓青年團隊長期進駐修繕後的眷舍，不過，近年逐漸轉向鼓勵文創、餐飲與藝文產業進駐，不僅須完成工商登記，也需兼顧營運與展演，形成文化保存與商業現實交織的「創業聚落」，由於政策規畫不斷轉變，引發當地不少爭議。

廣告 廣告

第一批進駐者坦言，他這10年來居住的成本與市區房屋租金相當，但眷村空間相對寬敞、環境清幽，仍具吸引力，但若未來租金調漲成真，經營不善或位置不佳的店家恐難以維持，將會面臨退場壓力。

原居民與進駐業者間也常發生摩擦，以建業新村為例，民宅、民宿與商業空間比鄰而居，夜間音樂聲與餐敘活動引發居民不滿，油煙問題也造成投訴、糾紛案件不斷。雖多數可協調處理，但仍有鄰居相互翻臉，甚至鬧上法庭的案例。

而文化局為消弭爭端，規定晚間10點後須保持肅靜，並派保全巡查，強調保障住戶權益。但店家則認為申請營業依法合規，若被要求提早打烊恐影響生存，心中難免不平。

也有學者認為，眷村保存的核心應是人際記憶與軍眷文化延續，若僅著重商業租賃與短期活動，恐讓眷村淪為文化消費場景。中山大學社會學系研究團隊曾分析，左營眷村逐漸出現「外來創意與在地情感」的雙軌現象，新進團隊與原住戶互動有限，文化脈絡易被稀釋。

對此，文化局表示，「以住代護」是長期工程，將持續調整租約與營運規範，並鼓勵居民、業者、學者共同參與治理。未來會以更細緻的方式平衡保存與利用，讓眷村不只是修復的建築，而是與城市共同呼吸的文化生命體。