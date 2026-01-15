高雄 空壓機藏海洛因磚 市價達2千萬

有跨國運毒集團利用工業用空壓機當作走私毒品工具，從泰國寄送包裹到台，企圖闖關。關務署台北關人員發現有異，出動機具破壞後，發現內藏8塊海洛因磚，總重3公斤多，黑市價格高達2000萬元。刑事局南部打擊犯罪中心於去年5月獲報後，花了約5個月追蹤監控，查獲國內張姓及王姓2名涉案男子，全案依《毒品危害防制條例》罪嫌移送法辦。

該包裹於民國114年5月20日從泰國運抵台灣，海關人員以X光檢查儀測出包裹內的工業用空壓機有異，利用器具切割破壞空壓機，竟發現厚重機殼內竟暗藏8塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達3公斤多，由於該品牌主打純度高，黑市價格達2000多萬元，保守估計可供30萬人次吸食。

該批海洛因磚體積經精密壓縮後，單塊大小正好可放入口袋，易於運輸過程中隨身藏匿，運毒集團企圖以厚重空壓機金屬外殼規避X光機掃描，南部打擊犯罪中心獲報後循線追查，但包裹抵達位於高雄市新興區的收件地址後，卻沒人出面收貨，疑似發現被警方鎖定而不敢現身。

經專案小組進一步追查發現，上頭收件人是26歲王姓男子，他因涉另起詐欺案遭羈押當中，於是借提出王男後，查出背後首腦為台中1名36歲張姓男子，他疑似負責與境外毒梟對接，警方於去年10月到台中拘提張男到案。

全案依毒品危害防制條例罪嫌，將王及張移送高雄地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押張男獲准，王男因詐欺案續押。警方強調，運輸第一級毒品最高可處死刑或無期徒刑，會持續打擊各類跨境運毒新手法。