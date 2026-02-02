高雄 第一選區 老將受牽連新人觀望

高雄市第一選區在近年成「大峽谷」案件重災區，不只老將受案件牽連，也連帶讓部分「挑戰者」躊躇不前。（本報資料照片）

高雄市在去年初接連爆發多起「大峽谷」案件，無論是盜採砂石、抑或非法掩埋廢棄物，其中第一選區（東九區）更是案件頻傳的重災區，隨年底選戰將近，「大峽谷」議題不只是市長選戰攻防焦點，第一選區內更是風聲鶴唳，不只老將受案件牽連，也連帶讓部分「挑戰者」躊躇不前。

涵蓋旗山、美濃、內門、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏的高雄市第一選區幅員遼闊，目前共有3席議員席次，分屬國民黨林義迪、民進黨林富寶及無黨團結聯盟的朱信強，3人均表態爭取連任，民進黨有意提名2席，國民黨則尚未確定提名席次。

廣告 廣告

不過因第一選區成「大峽谷」重災區，尤其旗山、美濃多處土地深受其害，案件甚至延燒到朱信強特助石麗君，目前已遭開除，並由橋頭地檢署收押偵辦，對此朱信強友人透露，雖然朱不知情特助涉入大峽谷案，但已讓他形象、心情都大受打擊。

朱信強坦言，特助涉入大峽谷案件對他是「無妄之災」，成為從政20多年來一大汙點，除批評市府管理不周外，也一度動搖是否要繼續選下去，但強調對公共服務仍有熱忱，仍會努力尋求連任。

朱信強是否退選牽動藍綠布局，被外界認為是泛藍的朱信強，上屆獲國民黨禮讓而僅提名1席，國民黨內傳出有大寮區區長鍾炳光、前高雄縣議員李鴻鈞之子李振豪，有意爭取提名，不過實際提名狀況還要視朱信強意願與黨內決議。

民進黨部分，已確定將提名2席參戰，除現任林富寶外，外傳上屆僅以2.37％得票率之差落敗的林慧欣有意再戰，不過本人尚未證實，目前以立委邱議瑩辦公室副主任身分勤走基層。

地方人士分析，大旗美地區受「大峽谷」事件引發全國關注，除對朱信強造成一定程度打擊外，相關議題在地方也如燙手山芋，難以在短時間解決，因此讓部分有意參選的人士仍抱持觀望心態，整體選情熱度恐較以往來得冷淡。