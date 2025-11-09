高雄 給錯藥不認帳 藥師挨轟卸責

高雄鳳山區某小兒科診所遭控發生「給錯藥」疏失，院方回應，經調閱監視器，發現藥師確實給錯藥水，將做內部檢討與處分。（紀爰攝）

高雄鳳山區某小兒科診所遭控發生「給錯藥」的嚴重疏失，民眾指出，他7日帶感冒發燒的5個月大嬰兒去看診，結果陳姓藥師竟然給錯藥，還辯稱自己無失誤，態度極為不佳，讓他氣到在網路上發文；而網路評論上也有人反映該診所藥師曾給錯藥的狀況。對此，診所老闆娘回應，經調閱監視器，藥師確實給錯藥，將做內部檢討與處分；高市衛生局也將無預警稽查。

家長發文指控，7日上午10時許，她帶著5個月大嬰兒前往該診所看診，當時醫師開立退燒藥水，並交由陳姓藥師給藥，但藥師卻拿成過敏藥水，他拿到藥袋時核對發現錯誤，便立刻向醫師反映。

不料，陳姓藥師卻堅持自己沒有給錯藥，甚至辯稱監視器能佐證無失誤，2人當場在診所內爭執，直到診所老闆娘查看監視器，才確認藥師真的給錯藥，讓家長認為，藥師給錯藥還說謊，且事後態度不佳。

診所老闆娘昨受訪表示，當時醫師開1瓶退燒藥及1瓶過敏藥，而陳姓藥師卻拿成2瓶過敏藥，確實有明顯疏失，在場護理人員向家長道歉並安撫情緒，但陳姓藥師不認錯，讓家長無法接受。她坦言，陳姓藥師確實未盡藥品三讀五對的責任，過去也因態度不佳讓同事困擾，經過此事診所將深刻檢討並處分。

網路評論上有人反映該診所藥師曾有給錯藥的情況，但經衛生局初步調查，過去未接獲相關投訴紀錄。衛生局指出，將針對此案實施無預警稽查，若查有違反《醫療法》、《藥事法》或《藥師法》事證，將依法處分並移付懲戒。