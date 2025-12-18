高雄 綠拚市長 賴邀大咖搗邱地盤 許林同地造勢

立委賴瑞隆（右二）18日前往旗山區舉辦第3場政策發表會，邀請前農業部長陳吉仲（左一）及前屏東縣長、前農委會主委曹啟鴻（右一）站台。（洪浩軒攝）

民進黨高雄市長初選下個月登場，綠委賴瑞隆18日直攻對手邱議瑩選區，在旗山舉辦第3場政策發表會，還特別邀前農業部長陳吉仲及前屏東縣長、前農委會主委曹啟鴻站台；對此，邱議瑩不擔憂選情，強調有信心奪勝。而另兩位綠委許智傑、林岱樺21日、27日先後都在捷運鳳山西站旁舉辦大造勢，被外界視為選前大比拚。

賴瑞隆昨直搗邱議瑩本命區旗山舉辦政策發表會，針對東高雄提出橫跨防災、產業、交通、醫療、生活到永續發展的政策牛肉，還找來陳吉仲、曹啟鴻站台，直逼邱議瑩大本營，較勁意味濃厚。

曹啟鴻長年被視為民進黨新潮流系重要前輩，在民國106年卸任農委會主委後，就鮮少出席政治場合。他說，過去當農委會主委，賴瑞隆長期在立院經濟委員會，是他推動多項農業政策的重要後盾，秉持「吃人一口，還人一斗」，才站出來推薦賴瑞隆。

對於賴瑞隆大動作強攻，邱議瑩說，黨內同志都很優秀，大家都是好朋友，初選彼此努力、初選後一起整合，會是最團結的高雄隊。她也向選民喊話，自己不僅能為城市帶來更多溫暖與活力，也最能承擔責任與期待，她已做好準備，會帶領高雄一起拚。

許智傑21日將在本命區捷運鳳山西站旁空地舉辦大型造勢活動，他強調，每位市民都是他的大咖，有信心在鳳山大造勢寫下人數新紀錄，屆時陳吉仲也會替他站台，大家一起努力讓高雄更好，相信最後能獲得勝利。

採取「三山造勢」選戰策略的林岱樺，已分別在岡山、旗山地區舉辦大造勢，最後一場於27日在鳳山西站旁舉行。她強調，將於鳳山大造勢展現整合的氣勢與勝選決心，請大家拭目以待。