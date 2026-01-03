高雄「績優督導」性侵少女 衛福部撤銷獎項

▲高雄心衛中心督導爆出利用職權搜尋個資，並誘騙少女性侵得逞，衛福部社家署表示，相關案件要求高雄市府嚴查。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 曾榮獲「強化社會安全網」績優督導表揚的高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠，利用職權肉搜個資、誘騙受其督導輔導的未成年弱勢少女外出，性侵得逞。而檢方也依加重強制性交等重罪起訴，衛福部回應，原則上只要確認就會循程序將獎項註銷。

何建忠為約聘公務員，但利用平日監督、輔導通報個案的職務機會，透過公務系統調閱民眾個資，層層篩選後，鎖定一名罹患創傷後壓力症候群及憂鬱症的16歲少女，透過公務系統得知少女手機門號後，以暱稱「星」加入少女通訊軟體好友，並佯裝成隨機尋找性交易對象的嫖客，邀約少女見面。

後續何男開車將少女載入摩鐵，並以體型優勢，不顧少女哭泣抵抗，強行性侵得逞。檢方痛批其行徑踐踏社會安全防線，依加重強制性交等重罪起訴，具體求刑10年6個月。

對於何男所獲「績優督導」的獎項，衛福部社家署署長周道君說明，若查明，獎項部分原則上無論是獎盃、獎牌或獎狀都會循程序收回，也會將得獎註銷。

至於該位涉案人員利用機關權限之便而取得少女聯絡方式一事，周道君表示，因為社會安全網為多個社會福利相關工作，希望可以給予整合性的服務，但若在權限內濫用，會先請高雄市政府釐清究竟是屬於哪個資訊系統進行超出其業務範圍的操作。

濫用公務系統權限 衛福部：請地方評估是否要額外管控

周道君指出，也會請高雄市府評估，未來在資料權限上，對於相關人員是否需要進行額外管控，若有需求會請各縣市進行一致性處理，並請高雄市提建議，未來也會進行系統權限調整。

周道君說明，若是違反權限的操作，在行政上會根據身份別處理，假設個人資料使用涉及違反個資法規定，也會由個資法保管機關處置，因此仍會請高雄市衛生局釐清相關情形。

衛福部說明，依據「強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫」第九點規定，推薦單位所檢具之審查資料如有不實、錯誤，或獲獎人員有違法或重大過失之情事，或其他重大不良事蹟，經查證屬實者，衛福部得撤銷其得獎資格，一併追回已核發獎金及獎座，對於任何涉及濫用職權、違法或重大不當行為予以譴責。也將請高雄市政府就其權責，依法從嚴檢討相關行政責任與懲處作為。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



