高雄「績優督導」涉性侵未成年 衛福部撤銷獎項

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）高雄衛生局一名秘書曾獲衛福部社安網獎項，卻涉肉搜、誘騙性侵未成年少女。衛福部次長呂建德今天撂重話，將請市府就權責依法從嚴檢討行政責任與懲處作為，並追回獎項。

這名犯嫌時任高雄市政府衛生局心理衛生中心執行秘書，涉利用職務之便，違法搜尋通報個案16歲少女的手機號碼，並誘騙性侵得逞，遭雄檢起訴求刑10年半。同樣任職市府的犯嫌妻子也因洩密給犯嫌遭記2大過解聘。

由於這名犯嫌曾獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」獎項，婦女援救基金會第一時間在臉書（Facebook）嚴詞譴責犯嫌犯法及違反專業倫理行為。

呂建德今天透過文字告訴中央社記者，高雄市心衛中心督導違法及重大情事已經高雄市政府調查屬實，將一併追回已核發的獎金及獎座；對於任何涉及濫用職權、違法或重大不當行為予以譴責。亦將請高雄市政府就其權責，依法從嚴檢討相關行政責任與懲處作為。

針對犯嫌利用機關權限之便取得少女聯絡方式一事，衛福部社會及家庭署署長周道君接受媒體電訪說明，因社會安全網為多個社會福利相關工作，希望可以給予整合性的服務。

「若在權限內濫用，會請高市府釐清，究竟是在哪個資訊系統，進行超出其業務範圍的操作。」周道君指出，同時請高雄市府評估，未來在資料權限上，對於相關人員是否需要進行額外管控，若需要各縣市一致性處理，也會請高雄市提出建議，衛福部將協調系統相關主管單位，未來進行系統權限調整。

周道君強調，若是違反權限的操作，在行政上會根據身分別處理，假設個人資料使用涉及違反個資法相關規定，會由個資法保管機關處置，以本案來說就是高雄市衛生局，因此已請對方釐清情形。（編輯：李亨山）1150103