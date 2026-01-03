高雄「績優督導」爆性侵少女 婦援會譴責

▲高雄心衛中心執行秘書利用職權，透過公務系統查詢個資，後續甚至涉嫌性侵，婦援會要求高雄市應對其嚴懲。（圖／示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 曾獲「強化社會安全網績優督導」的高雄心理衛生中心執行秘書何男，涉嫌濫用職權透過系統查詢民眾個資，進而佯裝是尋找性交易對象的嫖客與少女聯繫。婦援會嚴厲譴責被告行為知法犯法，且嚴重破壞民眾信任感，衛福部應收追回「強化社會安全網績優督導」獎項，高雄市應對其嚴懲。

高雄心衛中心執行祕書何建忠因利用職權肉搜個資、誘騙未成年弱勢少女外出性侵得逞。檢方痛批其行徑踐踏社會安全防線，依加重強制性交等重罪起訴，具體求刑10年6個月。

婦女救援基金會表示，何男本應是自殺防治、性侵害等保護性業務的執行者，卻涉及濫用職權，透過公務系統查詢個案個資，挑選脆弱處境的少女，令少女懷疑自己個資和性影像外流而答應赴約受害。

婦援會嚴厲譴責，被告行為知法犯法，且嚴重破壞民眾信任感，衛福部應收追回「強化社會安全網績優督導」獎項，而高雄市應對其嚴懲。

婦援會呼籲民眾，若遇到有行為人透過電話、簡訊、訊息等管道通知其有性影像進而要求見面或性勒索，千萬不要貿然答應對方要求或與對方見面。

民眾可以先求助諮詢專業機構的專業人員意見和因應方式，或是蒐集相關證據後，向派出所報警後並與警員討論因應方式。避免直接貿然單獨與行為人見面，可能遭遇到危險。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



