高雄「績優督導」秘書涉濫權性侵少女 衛福部表態：全數追回相關獎勵

即時中心／林韋慈報導

曾獲頒112年「強化社會安全網績優督導」的高雄市衛生局社區心理衛生中心前秘書何建忠，遭爆出濫用職權性侵16歲少女，引起社會譁然。對此，衛福部社會及家庭署署長周道君今（3）日證實，將註銷其得獎資格，並收回獎金、獎座等所有相關獎勵。

42歲的何建忠曾任高雄市衛生局社區心理衛生中心苓雅分區執行秘書，涉嫌利用職務之便，非法取得一名曾通報輕生的16歲少女個資，並於2025年6月誘騙少女外出後性侵得逞。案發後，何男甚至要求任職於社會局的妻子違規查詢案件偵辦進度。檢方偵查後已依法提起公訴；高雄市衛生局與社會局也證實，夫妻二人均已遭記過並解聘。

周道君今日接受媒體訪問時指出，將註銷何建忠的績優督導得獎資格，並全數追回相關獎勵。後續也將進一步釐清其權限使用情況，確認究竟是「在既有權限內發生濫用」，或是「被授予不必要的權限」，並檢視是否涉及超出業務範圍的不當資料操作。

衛福部也強調，若有必要，將要求高雄市政府提出改善建議，並協調相關系統主管機關，研議針對全國各縣市社會安全網相關系統的帳號與權限進行一致性調整與強化管制，以防堵類似案件再度發生。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

