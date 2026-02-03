高雄「美濃大峽谷案」12人起訴 環保局：主動稽查移送已罰300萬元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市「美濃大峽谷」遭非法回填廢棄物14萬噸，不法獲利的前議員助理石麗君等12人被起訴求刑；環保局今表示，去年稽查發現土地遭人回填廢棄物，已各裁處300萬元，主動移送地檢署偵辦。

美濃成功段遭犯罪集團回填廢棄物，高雄市環保局去年主動稽查，發現遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，已違反廢清法第36條規定，裁處行為人各300萬元罰鍰，並要求清除復原。

高市府強調，對於違規破壞環境行徑，絕對查辦到底，藉由與中央建立聯合稽查平台，持續監測，嚇阻不法集團。

高市府呼籲業者切勿任意棄置廢棄物，民眾如發現污染情事，可透過1999或07-7317600公害陳情專線通報，將立即派員查處，共同守護環境品質與市民健康。

