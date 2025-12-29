高雄「美術館豪宅命案」驚人進展！墜樓女生前遭男友逼崩潰

案情出現驚人進展！高雄鼓山區美術館豪宅特區，上個月（11月）20日發生25歲林姓女子墜樓身亡命案，近日案情大轉彎，死者家屬公布林女在案發當天於家中的監視器畫面，發現女兒被同居男友暴力相向跟言語虐待，導致女方被逼到大聲哭喊：「我拿我自己賠給你可不可以？」後來就發生墜樓慘劇。

林女跟男友爆發肢體衝突。（圖／中天新聞）

檢警初步相驗後排除他殺可能，未料案情近日出現重大轉折，死者家屬公開室內監視器畫面，揭露女兒生前遭30歲同居男友暴力相向，雙方因「貓咪走失」爆發激烈衝突，林女情緒崩潰問出「我拿我自己賠給你可不可以？」隨即發生憾事。

林女遭男友毆打。（圖／中天新聞）

回顧整起案件，這位25歲林姓女死者，事發當天上午10時許，警消接獲通報趕抵現場，發現林女已倒臥在中庭，明顯死亡，檢警初步相驗後排除他殺可能，警方初步勘查後，研判現場無外力介入跡象。翌日相驗時，家屬因過度悲痛且對死因未提出異議，檢方隨即開立相驗證明書結案。

林女跟男友爆發肢體衝突期間曾傳訊息給朋友。（圖／中天新聞）

但家屬在整理遺物過程中，意外發現林女的死亡似乎另有蹊蹺，據死者家屬跟委任律師謝承霖提供的畫面，案發當天男方因飼養的貓咪走失而情緒失控，認定是林女害貓咪走失甚至死亡，於是前往林女住處找她理論，從監視器畫面可見，墜樓前約1小時，雙方發生劇烈肢體衝突，男方不僅揮掃物品、對林女咆哮，更將她抱起摔在沙發上。

林女男友抱著女方愛犬疑似威脅女方。（圖／中天新聞）

當林女試圖抱著飼養多年的愛犬離開時，男方再次上前推擠，並威脅「今天如果沒找到（貓），牠（狗）就下去了」，揚言要讓愛犬「一命換一命」，林女當下表明要分手後短暫外出，期間還曾向友人傳訊求救「如果我沒出現，請幫我報警」。

直到上午10時38分至40分左右，林女在經歷暴力與言語威脅後，疑似精神崩潰，對男友哭喊：「我拿我自己賠給你可不可以？」隨後轉身走向陽台，男友見狀愕然趕緊追過去，但這約5至8秒的時間差，林女已經墜樓。

謝承霖表示，男方在爭吵過程中的施暴行為與言語威脅，涉嫌傷害、妨害自由、強制罪，甚至可能構成恐嚇、過失致死或間接殺人罪，目前家屬已透過他正式提出告訴。對此，警方回應，案發當時已依標準程序製作筆錄並報請檢方相驗，確認家屬對死因無異議後才結案，並無草率處理，但新的證據浮出水面，相關的法律責任仍待釐清。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

