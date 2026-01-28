高雄「老江紅茶牛奶」年終獎金放榜！ 2店長領逾百萬

高雄知名飲料店「老江紅茶牛奶」近日公布年終獎金，兩位店長分別領取141萬元和102萬元的獎金，引起網友熱議。這家經營了70年的老店，以其招牌紅茶牛奶和火腿蛋吐司聞名，去年業績創下新高，讓公司決定將獎金回饋給表現優異的同仁。

高雄知名飲料店「老江紅茶牛奶」近日公布年終獎金，兩位店長分別領取141萬元和102萬元的獎金，引起網友熱議 。（圖／翻攝老江紅茶牛奶臉書）

根據《三立新聞網》報導，營運長張皓翔的說法，年終獎金的發放是根據店家業績和店長的個人表現來決定的，平均每位店長都能領到10萬元以上，以此激勵同仁們共同努力，提升公司的整體表現。張皓翔表示，自去年以來，前來投遞履歷的人數明顯增加，顯示出該店的吸引力和員工福利的競爭力。

廣告 廣告

這家經營了70年的老店，以其招牌紅茶牛奶和火腿蛋吐司聞名 。（圖／翻攝老江紅茶牛奶臉書）

老江紅茶牛奶目前在高雄和台南擁有14家分店，持續受到顧客的喜愛。這次的年終獎金發放不僅讓店長感到驚喜，也讓不少網友表示想了解該店的職缺，甚至有人認為這樣的獎金比許多科技業還要吸引人。

營運長張皓翔的說法，年終獎金的發放是根據店家業績和店長的個人表現來決定的，平均每位店長都能領到10萬元以上，以此激勵同仁們共同努力，提升公司的整體表現 。（圖／翻攝老江紅茶牛奶臉書）

延伸閱讀

北京鼎泰豐歇業！大股東控前董座拒交接 金流不清

勞工注意！政府延長薪資差額補貼 每月最高領1萬1500

海帶為何要打結？ 資深菜販揭3大原因：不只是好看