高雄「老江紅茶牛奶」店長領141萬年終 上班族想轉行

準備迎接農曆新年，公司行號年終獎金陸續揭曉，在高雄開業超過70年的老字號名店「老江紅茶牛奶」發出高額年終，有2位店長抱走百萬獎金，分別領到141萬及102萬，羨煞一票上班族，直呼比科技業還狂，還有人在官方粉專留言表示「想了解職缺」。

老江紅茶牛奶創立於1953年，在地經營超過70年，初期以販售紅茶、豆漿等飲品起家，後來研發出古早味紅茶牛奶，搭配火烤吐司，是不少高雄人早午餐首選，也有許多外國觀光客慕名而來。

廣告 廣告

目前老江紅茶牛奶在高雄、台南共有14家門市，官方臉書粉專日前公布今年發放的年終獎金榜單，冠軍店長一口氣領了40個月、共141萬元，另一名店長也領到102萬年終，第3名則有73萬元。

其他店長的年終獎金中，有2位逾40萬、3位20萬以上，最少的也有9.4萬元。業者趁機發文徵才，「想為自己的努力爭取百萬年終，歡迎加入老江。」許多網友羨慕不已，也有人直接留言「想了解職缺」。

老江紅茶牛奶營運長張皓翔表示，去年業績表現創歷史新高，既然公司有好成績，也願意將成功的果實與員工一同分享。張皓翔透露，年終獎金主要依據各分店業績與店長的經營能力決定，像左營地區人口較多，在業績上相對有利，但並非選到好地點就一定能創造佳績，店長的管理與經營能力也很重要。

更多中時新聞網報導

NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20

名人瘋看 國旗飄揚全球放送

《有聲之年》演員化學反應太驚人