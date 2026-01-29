高雄「老江紅茶牛奶」超狂年終！最強店長爽領141萬 全網跪求：還缺人嗎

高雄老字號知名飲料店「老江紅茶牛奶」，日前揭曉年終獎金榜單，共有2名店長獲得百萬。示意圖／翻攝自GOOGLE MAPS

年關將至，不少公司行號陸續公布年終獎金，高雄在地經營超過70年的知名飲料店「老江紅茶牛奶」，日前也揭曉年終榜單，共有2名店長一次領超過百萬元，排名第一的更是一口氣拿到141萬元，讓不少網友羨煞，紛紛詢問還有沒有缺。

「老江紅茶牛奶」27日在臉書粉專公佈店長們的年終獎金榜單，共有2人拿到超過百萬元，前兩名分別領到141萬、102萬，第三名也有73萬，其他店長們則是從9.4萬到46萬不等的獎勵。

高額的年終獎勵也羨煞不少網友，紛紛留言詢問是否還有職缺，「老江紅茶牛奶」則是順勢招募一波，「想為自己的努力爭取百萬年終，歡迎加入老江」，並歡迎有興趣的網友可以到人力銀行網站搜尋，選擇屬意的職位投遞履歷。

對於年終獎金受到關注，據《三立新聞網》報導指出，老江紅茶牛奶營運長張皓翔表示，每年都會根據店家業績以及店長表現，決定發放多少年終獎金，平均每位店長都能領到10萬以上，希望能藉此激勵同仁，一起努力讓公司越來越好；不過，想當店長很歡迎，但還是得從基層做起，通過基本考核。



