高雄「老江紅茶牛奶」2店長年終破百萬 被讚：比不少科技業好

高雄知名老字號飲料店「老江紅茶牛奶」。（圖／翻攝自臉書／老江紅茶牛奶）

農曆春節前，許多公司行號紛紛發放年終獎金犒賞員工，從事科技業的人更常常能拿到上百萬元，令不少民眾稱羨。最近高雄在地老字號「老江紅茶牛奶」驚喜分享所有分店店長的年終，其中2名分別領到141萬元和102萬元，讓網友留言詢問是否還有職缺。

老江紅茶牛奶在高雄、台南共設有14家門市，除了在地人喜歡，也是不少觀光客朝聖的名店之一。日前老江紅茶牛奶臉書粉絲專頁發文分享，曬出各家分店店長今年的年終，其中有2名年終獎金有上百萬元，分別是141萬元和102萬元；其中以拿到141萬元年終獎金的店長薪水換算，等同領走40個月獎金。

廣告 廣告

在「排行榜」中，除了2名拿到上百萬元年終獎金的，還有1名店長拿到73萬元、2名分別拿到46萬和42.5萬的店長，7名店長的年終獎金在10萬元至23萬元之間，而拿到最少的也還有9.4萬元。貼文底下，有網友表示，「比不少科技業還要好耶」、「還有缺人嗎？想瞭解職缺」。

根據《三立新聞網》報導，老江紅茶牛奶營運長張皓翔表示，公司在去年度整體業績創下歷史新高，所以決定與全體員工分享成果。至於每家店店長的年終獎金是根據店家業績及其個人表現決定。張皓翔也透露，投履歷的人越來越多，但想當店長的人通常得從基層做起，並通過基本考核才有機會。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女主管張嘴飄「煮熟高麗菜味」！每天刷3次牙還是臭 專家揭元凶

張美阿嬤農場三姊開撕！ 怒轟「巨嬰弟」：只會情勒老母親

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才